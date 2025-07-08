День финансов: санкции против китайских компаний, ситуация на валютном рынке, себестоимость строительства жилья — Finance.ua

День финансов: санкции против китайских компаний, ситуация на валютном рынке, себестоимость строительства жилья Сегодня 17:45

Вторник, 8 июля. Летний сезон в разгаре — самое время для долгожданных отпусков. Впрочем, европейские курорты и туристические города становятся настоящим магнитом не только для путешественников, но и для тех, кто стремится поживиться за их счет.

📸 Finance.ua собрал самые распространенные схемы мошенничества на европейских курортах, чтобы вы могли не только хорошо отдохнуть, но и сохранить деньги, нервы и хорошее настроение:

Санкции против китайских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против пяти китайских компаний, поставлявших россии комплектующие для производства беспилотников.

Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, Европейский Союз готовит в координации с американскими сенаторами новый пакет санкций против россии, который может стать самым жестким за все время полномасштабной войны.

«Упаковка школьника»

Вчера мы сообщали , что в Украине запускают новую программу, по которой первоклассникам предусмотрена денежная помощь от государства. Сегодня в Минсоцполитики рассказали детали программы.

Так, «Пакет школьника» будет доступен после того, как родители запишут ребенка в школу, школьная система передаст эту информацию в Пенсионный фонд, и в «Дія» человеку поступит пуш-уведомление, что он может получить такую ​​помощь. Далее лицо будет подтверждаться заявкой через «Дія» и на его специальную виртуальную карту в «Дія» зачислят деньги.

Введение в Украине четырехдневной рабочей недели

Вчера мы также рассказывали , что Даниил Гетманцев считает, что даже в условиях войны в Украине можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю, но только как добровольную инициативу.

Со своей стороны в Государственной службе занятости заявили , что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине рассматриваться не может. В настоящее время рынок труда перешел на военные рельсы.

Официальных вакансий в Украине становится все меньше, а дефицит персонала растет. Работодатели говорят , что не могут найти людей, несмотря на готовность увеличивать оклады. Некоторые компании уже начали активно нанимать иностранцев, в частности мужчин — работников из Бангладеш, Индии и Непала.

Себестоимость строительства жилья

Как рассказали в компании DIM, себестоимость строительства выросла на 10−30% в зависимости от класса проекта. В Киеве интерес инвесторов к первичному рынку снизился. Стоимость первичного жилья зачастую превышает цены на готовые объекты на вторичном рынке.

В то же время спрос на аренду бьет рекорды. По данным Dim. ria, соотношение количества объявлений об аренде и количестве откликов на них в июне в Киеве составляет 1:7, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Черкасской — 1:52.

Ситуация на валютном рынке

Как говорится в аналитике ICU, на прошлой неделе на валютном рынке Украины наблюдалось уменьшение спроса на иностранную валюту. Это позволило Национальному банку снизить объем интервенций и удержать колебания курса гривны. НБУ пока имеет дополнительные аргументы держать курс гривны по отношению к доллару крепким, тем более при наличии достаточного ресурса для интервенций, считают аналитики.

В начале июля доллар в Украине продолжил постепенно дешеветь, а евро, наоборот, стремительно дорожает. Это заставляет многих украинцев задуматься, в какой валюте выгоднее хранить средства и стоит ли вообще покупать евро или доллары. Эксперты поделились мнениями , стоит ли покупать евро и доллары.

Один вид социальной помощи

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала , что в Украине планируют объединить все действующие виды социальной помощи в один. Выплачивать помощь планируют уже со следующего года. По ее словам, в стране уже запустили пилотный проект «абсолютно автоматической помощи» — базовой социальной помощи.

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