День финансов: результаты встречи во Львове, торговое соглашение США с Великобританией, ключевые вызовы для бизнеса — Finance.ua

День финансов: результаты встречи во Львове, торговое соглашение США с Великобританией, ключевые вызовы для бизнеса Сегодня 17:35

В пятницу, 9 мая, во Львове состоялась встреча министров иностранных дел коалиции по созданию спецтрибунала для рф за преступления против Украины.

Что решили министры десятков стран после встречи во Львове. Главы МИД и другие Главы МИД и другие представители государств-участников коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюции Генассамблеи ООН относительно агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

ЕС выделит 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности. Верховный Верховный представитель Европейского союза Кая Каллас анонсировала выделение 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности во время визита в Украину в пятницу.

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Ключевые вызовы для бизнеса в 2025 году. Головная боль бизнеса — кадры и покупательная способность. 77% компаний видят ключевым вызовом на 2025 год Головная боль бизнеса — кадры и покупательная способность. 77% компаний видят ключевым вызовом на 2025 год дефицит квалифицированных работников, далее падение спроса и эмоциональное выгорание команд.

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В Украине сертифицировали первую отечественную машину для разминирования. Как сообщает Минобороны, машина «ГАРТ 5100» — первый тяжелый дистанционный комплекс разминирования Как сообщает Минобороны, машина «ГАРТ 5100» — первый тяжелый дистанционный комплекс разминирования производства украинской инженерной компании XTI Engineering, прошедший процедуру государственной сертификации и готовящийся к серийному производству.

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