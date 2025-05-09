День финансов: результаты встречи во Львове, торговое соглашение США с Великобританией, ключевые вызовы для бизнеса — Finance.ua
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День финансов: результаты встречи во Львове, торговое соглашение США с Великобританией, ключевые вызовы для бизнеса

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В пятницу, 9 мая, во Львове состоялась встреча министров иностранных дел коалиции по созданию спецтрибунала для рф за преступления против Украины.
Что решили министры десятков стран после встречи во Львове. Главы МИД и другие представители государств-участников коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюции Генассамблеи ООН относительно агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление коалиции государств от 22 ноября 2024 года.
ЕС выделит 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности. Верховный представитель Европейского союза Кая Каллас анонсировала выделение 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности во время визита в Украину в пятницу.
Трамп пригрозил россии новыми санкциями. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили конкретные шаги по достижению мира.
Ключевые вызовы для бизнеса в 2025 году. Головная боль бизнеса — кадры и покупательная способность. 77% компаний видят ключевым вызовом на 2025 год дефицит квалифицированных работников, далее падение спроса и эмоциональное выгорание команд.
Сколько компаний планируют нанимать новых служащих. Лишь четверть бизнесов планирует активный рост в 2025 году, большинство выбирает осторожную или стабильную стратегию.
  • В каких областях бизнес поднял зарплаты, а кому стал платить меньше.
  • Также стало известно, какая работа в Польше наиболее высокооплачиваемая.
Соглашение США с Великобританией. Соединенные Штаты Америки (США) заключили торговое соглашение с Великобританией. Это первая договоренность из десятков стран, относительно которых ввели пошлины. О заключении соглашения сообщил президент США Дональда Трамп в собственной соцсети Truth Social.
  • Золото, нефть и американские акции выросли после заключения торгового соглашения между США и Великобританией.
  • Великобритания подготовила самый большой пакет санкций против 100 судов «теневого флота» россии.
Благодаря международной помощи, резервы Украины достигли нового исторического максимума. По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины достигли нового исторического максимума — $46,7 млрд. За месяц они выросли на 10,2% или $4,3 млрд. Предыдущий рекорд зафиксирован в декабре 2024 года — $43,8 млрд.
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Новые лимиты на карточные переводы: что изменится с 1 июня

В Украине сертифицировали первую отечественную машину для разминирования. Как сообщает Минобороны, машина «ГАРТ 5100» — первый тяжелый дистанционный комплекс разминирования производства украинской инженерной компании XTI Engineering, прошедший процедуру государственной сертификации и готовящийся к серийному производству.
По материалам:
Finance.ua
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