День финансов: результаты переговоров с МВФ, объемы помощи на 2024−25 годы, новая функция monobank — Finance.ua

День финансов: результаты переговоров с МВФ, объемы помощи на 2024−25 годы, новая функция monobank Сегодня 17:35

В среду, 11 сентября, Finance.ua рассказывает о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание при покупке дома в Польше. Детали в новой статье:

Объемы международной помощи в 2024 и 2025 годах. Базовый сценарий июльского макропрогноза Национального банка Базовый сценарий июльского макропрогноза Национального банка предусматривает сохранение значительных объемов внешнего финансирования Украины. Ожидается, что международные партнеры предоставят льготные кредиты и гранты на сумму 38 миллиардов долларов в 2024 году и 31 млрд долларов в 2025-м.

Прогноз ICU: ждать ли ускорения девальвации до конца года. Аналитики ICU прогнозируют повышение курса доллара в конце года до 42.6 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 42.3 грн/$. Об этом Аналитики ICU прогнозируют повышение курса доллара в конце года до 42.6 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 42.3 грн/$. Об этом говорится в макропрогнозе группы ICU.

МВФ и Украина договорились об очередном транше на $1,1 млрд. Международный валютный фонд и Украина достигли предварительной договоренности относительно пятого пересмотра Международный валютный фонд и Украина достигли предварительной договоренности относительно пятого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF. В результате Киев может получить очередной транш в размере около 1,1 млрд долларов.

Глава НБУ прокомментировал результаты переговоров с МВФ. Украина достигла соглашения на уровне Украина достигла соглашения на уровне персонала по пятому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ. После переговоров с МВФ Национальный банк Украины будет двигаться к большей гибкости курса гривны по отношению к доллару.

Также Пышный назвал налогообложение доходов банков «чрезвычайным и ситуативным».

Очередной законопроект о повышении налогов. В Украине представили новый законопроект о повышении налогов 11 416-д. Об этом В Украине представили новый законопроект о повышении налогов 11 416-д. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Еще рабочая группа, но будет те же 30 млрд грн или 57 млрд в 2024, если добавят банки", — написал нардеп.

Новая функция monobank. Украинский необанк monobank расширил функционал своего мобильного приложения. О новинке рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский. Теперь в приложении Украинский необанк monobank расширил функционал своего мобильного приложения. О новинке рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский. Теперь в приложении появилась функция «Предстоящие платежи». Это позволит пользователям видеть запланированные платежи, которые будут взысканы в течение следующих двух дней.

Количество вакансий на рынке. В последний месяц лета работодатели приступили к подготовке к активному поиску специалистов и разместили на Work.ua рекордное количество В последний месяц лета работодатели приступили к подготовке к активному поиску специалистов и разместили на Work.ua рекордное количество вакансий с начала большой войны — 115 482 вакансий. Если сравнивать с июлем 2024 года, это на 3% больше.

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