День финансов: рейтинг банков по вкладам, ситуация на валютном рынке, варианты перевода денег из Польши в Украину — Finance.ua

День финансов: рейтинг банков по вкладам, ситуация на валютном рынке, варианты перевода денег из Польши в Украину Сегодня 17:50

Во вторник, 7 марта, в Нацбанке рассказали о ситуации на валютном рынке, ставках на кредиты и депозиты, и о том, что будет с рабочими местами и зарплатами.

Ставки по кредитам и депозитам. НБУ работает над тем, чтобы ставки по гривневым депозитам росли. Для этого НБУ и дальше удерживает учетную ставку на уровне 25% и принимает дополнительные меры, которые побуждают банки повышать доходность по депозитам. У некоторых банков НБУ работает над тем, чтобы ставки по гривневым депозитам росли. Для этого НБУ и дальше удерживает учетную ставку на уровне 25% и принимает дополнительные меры, которые побуждают банки повышать доходность по депозитам. У некоторых банков доходность депозитов уже находится в диапазоне 15–20%. Процесс повышения ставок продолжается и дальше. Ставки по кредитам для бизнеса и населения тоже растут.

Отметим, что на 1 февраля 2023 года в 67 банках хранилось 929,1 млрд гривен средств физических лиц. По ссылке рассказываем, в каких банках украинцы больше всего держат денег.

Ситуация на денежном рынке. В феврале 2023 года В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.

В то же время международные резервы Украины за месяц сократились на 1 млрд долларов до 28 864,6 млн дол. США. Резервы упали в результате интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

Новое поколение системы электронных платежей Новое поколение СЭП заработает с 1 апреля 2023 года. Оно будет работать на базе международного стандарта ISO 20022 в круглосуточном режиме. Нацбанк урегулировал вопрос выполнения межбанковских платежных операций в национальной валюте.

Счет в банке для э-резидента. Регулятор предоставил право электронным резидентам с 8 марта 2023 года Регулятор предоставил право электронным резидентам с 8 марта 2023 года открывать текущие счета в банке . Текущие счета можно будет открыть исключительно через информационную систему «э-Резидент» в одном из банков, с которым Министерство цифровой трансформации Украины подписало соответствующий договор.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в Польшу последовал главный поток украинских беженцев. Поэтому остро встал вопрос денежных переводов — как из Польши в Украину, так и наоборот — из Украины в Польшу. Finance.ua проанализировал, какие есть варианты отправить деньги:

Что будет с рынком труда? Как прогнозируют в Нацбанке , в этом году безработица в Украине будет оставаться высокой. Количество соискателей будет превышать количество вакансий. Бизнес также постарается удерживать имеющийся штат сотрудников повышением зарплат.

Кстати, по данным Опендатабот, в феврале несколько уменьшилось количество регистраций новых ФЛП — до 16,6 тысячи. По сравнению с январем стало больше регистраций новых компаний — 2,7 тысячи.

Помощь от МВФ и стран-партнеров. Как рассказал народный депутат Даниил Гетманцев, новая программа Украины с МВФ Как рассказал народный депутат Даниил Гетманцев, новая программа Украины с МВФ предусматривает финансирование в сумме $15 млрд, из которых $5 млрд. Украина получит уже в 2023 году. Украина также рассчитывает на другую финансовую помощь — от ряда стран-партнеров.

Почти 12 миллионов «Лютых донатов». По итогам благотворительного сбора «Лютый донат», украинцы задонатили По итогам благотворительного сбора «Лютый донат», украинцы задонатили на дроны-разведчики «Чаклун» 11,8 млн грн . Среди участников сбора разыграют 24 эксклюзивных памятных монет и коллекционные банкноты Национального банка Украины с подписями руководителей государства и ВСУ.

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