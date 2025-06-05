День финансов: решения по учетной ставке, платные услуги в ЦПАУ, скидки на автогражданку для ветеранов — Finance.ua

День финансов: решения по учетной ставке, платные услуги в ЦПАУ, скидки на автогражданку для ветеранов Сегодня 17:45

Четверг, 5 июня. ЕС планирует постепенное завершение действия временной защиты украинцев и меняет условия торгового безвиза.

Учетная ставка НБУ

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до 5% Нацбанк будет удерживать учетную ставку неизменной дольше, чем предполагалось апрельским макропрогнозом.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что предыдущие меры по усилению монетарной политики способствовали заметному оживлению интереса к срочным гривневым сбережениям. Так, с начала года и на конец мая такие срочные депозиты населения выросли на 19 млрд грн, а вложения в гривневые ОВГЗ — на 11 млрд грн.

Также в Нацбанке объяснили , как будет работать банк финансовой инклюзии и кто там сможет обслуживаться.

Платные услуги в ЦПАУ

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об административном сборе. Нардепы предлагают установить конкретные размеры админсбора за так называемые «базовые» административные услуги, то есть услуги, в которых нуждаются все физические и юридические лица, и прочие востребованные услуги.

К примеру, регистрация бизнеса и земельных участков, которые были бесплатными, могут стоить 100−200 грн, а плата за регистрацию брака возрастет с нынешних 85 коп. до 200 грн.

Скидки на автогражданку для ветеранов

Владимир Зеленский подписал закон, который уменьшает на 50% стоимость «автогражданки» для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны. Скидка будет действовать с 1 января 2025 года на время военного положения и еще год после его завершения.

lifecell повышает цены

Мобильный оператор lifecell сообщил об изменениях в тарифах на международные звонки и SMS. Новые условия вступят в силу с 11 июня 2025 года. Так, 30 грн/мин будут стоить звонки в Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву и Словению. Одно сообщение будет стоить 10 гривен вместо нынешних 5 грн.

📱 Сохранять собственные телефонные номера даже в случае отказа от услуг конкретного оператора стремятся многие украинцы. Впрочем, не все знают, что такая возможность действительно существует. В новом материале мы рассмотрели пошаговые действия на примере привычных в Украине операторов:

«Рамштайн-28»

Министр обороны Рустем Умеров по итогам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн» заявил , что в 2025 году помощь в безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.

Он обсудил с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном дальнейшее развитие «датской модели». Были достигнуты договоренности о передаче первого транша в размере 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии.

AI-ассистент в «Дії»

На портале «Дія» начался внутренний бета-тест ассистента на базе искусственного интеллекта. Первой доступной функцией станет возможность получить справку о доходах.

Временная защита для украинцев в ЕС

Европейская комиссия предложила продлить действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. В то же время, Еврокомиссия призывает страны ЕС уже сейчас готовиться к завершению этого режима защиты. Речь идет, в частности, о переходе на другие правовые основания пребывания, например, разрешение на проживание в связи с работой, обучением или научной деятельностью.

«Торговый безвиз» для украинских железа и стали

Совет ЕС продлил действие благоприятного режима торговли с Украиной железом и изделиями из стали.

📢 «Совет ЕС принял регуляторные правила, которые продлевают приостановку защитных мер ЕС против железа и стали, чтобы поддержать экономику Украины на фоне российской агрессивной войны. Цель — облегчить вызовы, с которыми сталкиваются украинские производители вследствие войны», — сообщили в Европейском совете.

🎬 Срок действия торгового безвиза между Украиной и Евросоюзом истекает. Какие это будет иметь последствия для нашей страны и украинцев — рассказываем в этом видео:

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