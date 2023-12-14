День финансов: решение по учетной ставке, транш от МВФ, динамика ІТ-индустрии во время войны — Finance.ua
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День финансов: решение по учетной ставке, транш от МВФ, динамика ІТ-индустрии во время войны

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В четверг, 14 декабря, о важных решениях НБУ и МВФ.
НБУ снизил учетную ставку. Правление Национального банка приняло решение с 15 декабря снизить учетную ставку с 16% до 15%. Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений.
  • Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, инфляция в ноябре снизилась до 5,1%, даже несколько быстрее, чем ожидалось. По оценкам НБУ, показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням.
  • Также Пышный объяснил, что курс доллара вырос на межбанке за последние недели из-за смены тренда. Это обычная сезонность, которая до войны наблюдалась каждый год.
Добавим, что в новом выпуске на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, что будет с курсом доллара и евро в декабре.
Третий транш от МВФ. Сегодня Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн (663,9 млн СДР) от МВФ. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета.
  • Кстати, Сенат США принял законопроект об ассигнованиях на нужды обороны с рекордной суммой разрешенных расходов, а также $300 млн на помощь Украине.
«Укрпочта» заинтересована в PINbank. «Укрпочта» сохраняет заинтересованность в передаче ей акций PINbank, решение о взыскании которых в госсобственность суд принял в марте этого года. Компания считает, что структурный маяк обновленного меморандума с МВФ не является препятствием для этого.
Количество депозитов выросло на 50%. Как сообщил Даниил Гетманцев, депозиты предприятий и населения в национальной валюте в ноябре достигли 1,5 трлн грн, из них населения — 0,68 трлн. К концу 2021 года банковские вклады в гривне выросли почти на 50%, в т. ч. населения — на 60%.
Динамика ІТ-индустрии во время войны. Как свидетельствуют результаты проекта IT Research Ukraine 2023, у каждого десятого специалиста снизились доходы. 2023 год станет первым за годы независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет роста по сравнению с прошлым годом.
Аренда жилья. Данные Госстата свидетельствуют о том, что средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в ноябре 2023 года составила 6 585 гривен. На первом месте по стоимости аренды по-прежнему находится Закарпатская область, где аренда выросла на 46,6% до 12 731 гривен. Самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2960 гривен), Сумской (3008 гривен) и Николаевской (3501 гривен) областях.
Кибератака на «Киевстар». Спикер компании Ирина Леличенко сообщила, что более 90% базовых станций мобильного оператора «Киевстар» на подконтрольных Украине территориях работают. Также в «Киевстаре» говорят, что голосовой сервис подключен, а сеть «Домашнего Интернета» восстановлена ​​на 93%.
  • В свою очередь в НБУ рассказали, как повлияла кибератака на Киевстар на работу НБУ и банковской инфраструктуры в Украине.
  • Гендиректор компании Александр Комаров также добавил, что российские хакеры поразили киберзащиту «Киевстар» через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.
А в новой статье Finance.ua подготовил ряд полезных советов, что делать при отсутствии связи, и как не потерять доступ к своим банковским счетам:

Киевстар, Vodafone или lifecell: что делать при отсутствии связи 📱

По материалам:
Finance.ua
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