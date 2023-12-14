Що буде з цінами в Україні: НБУ вказав на ризики наступного року — Finance.ua
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Що буде з цінами в Україні: НБУ вказав на ризики наступного року

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Що буде з цінами в Україні: НБУ вказав на ризики наступного року
Що буде з цінами в Україні: НБУ вказав на ризики наступного року
Національний банк України (НБУ) прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2023 року зростуть приблизно на 5%. Наступного року інфляція може пришвидшитися.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, який транслювався на Youtube.
Як зазначив голова НБУ, інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося.
«Сповільненню інфляції сприяло як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні», — повідомив Пишний.
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За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів, сказав він.
«Високий рівень невизначеності щодо тривалості та інтенсивності повномасштабної війни зберігається. Як і раніше, НБУ припускає, що відчутне зниження безпекових ризиків відбудеться не раніше 2025 року. У разі тривалішого періоду активних бойових дій очікуються додаткові втрати економіки та суттєвіший інфляційний тиск», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • Зростання споживчих цін в Україні у листопаді уповільнилося до 5,1%. Це найнижчий показник з грудня 2020 року;
  • Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Водночас, на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5% до 9,8%;
  • Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращився з 10,8% до 9,7% (з розрахунку грудень до грудня).
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За матеріалами:
РБК-Україна
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