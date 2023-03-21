День финансов: рекордная сумма на оборону, 1,5 млрд евро от ЕС, заработок с помощью ИИ — Finance.ua

День финансов: рекордная сумма на оборону, 1,5 млрд евро от ЕС, заработок с помощью ИИ Сегодня 17:50

Во вторник, 21 марта, Рада приняла ряд важных решений. Также на днях ПриватБанк отметил свой 31-й день рождения, поэтому Finance.ua решил собрать несколько интересных фактов, которые вы могли не знать о Привате:

Трудоустройство за границей. Как предусматривает принятый Верховной Радой Как предусматривает принятый Верховной Радой законопроект № 2365 , агентства по трудоустройству украинцев за границей не будут брать деньги с претендентов. Все расходы должен брать на себя работодатель, который ищет человека для работы.

Новые министры. Верховная Рада Верховная Рада назначила трех новых министров . Бывший руководитель Укрзализныци Александр Камышин стал новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Новым министром образования и науки стал директор Малой академии наук, доброволец 95-й десантно-штурмовой бригады Оксен Лисовой. Михаила Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации.

Экзамен для получения украинского гражданства. ВР ВР ввела экзамен для получения украинского гражданства. Те, кто захочет получить гражданство в Украине, должны будут сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Испытания для военных-контрактников. Депутаты поддержали Депутаты поддержали установление испытания при принятии на военную службу по контракту сроком до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу.

Банковские счета беженцев под наблюдением ГНС. Рада приняла во втором чтении законопроект об автоматическом обмене налоговой информацией. Теперь у ГНС появится возможность автоматически получать от налоговых органов других стран информацию о движении банковских счетов своих резидентов и, при необходимости, Рада приняла во втором чтении законопроект об автоматическом обмене налоговой информацией. Теперь у ГНС появится возможность автоматически получать от налоговых органов других стран информацию о движении банковских счетов своих резидентов и, при необходимости, блокировать счета . В настоящее время налоговики должны посылать специальные запросы, если им нужна эта информация.

Изменения в бюджет-2023. Нардепы приняли законопроект № 9105, предусматривающий Нардепы приняли законопроект № 9105, предусматривающий увеличение расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен. Из них 96,5% направляются в сектор национальной безопасности и обороны.

О других важных новостях вторника:

ЕС выплатил Украине 1,5 млрд евро. ЕС выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка ЕС помогает Украине работать, защищать себя и ставит Украину на путь вступления в ЕС, поддерживая реформы.

Прибыль банков выросла более чем вдвое. Чистая прибыль платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2023 года составила 21,5 млрд гривен. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Кстати, на Finance.ua вышел новый рейтинг кредитных карт с кэшбеком. Такие карты сочетают в себе сразу несколько функций, упрощающих жизнь их владельцам. Они — одновременно и надежный кошелек и безопасное средство платежа. Они — бесплатный, всегда доступный «карманный» банковский кредит. Но карт с кэшбеком у банков много. Какая же из них лучше, узнайте в нашем рейтинге:

Закон о прозрачности в оборонных закупках. Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон № 8381 Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон № 8381 о прозрачных оборонных закупках . Он предусматривает обязательное обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.

Правильное инвестирование. Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский рассказал, как правильно Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский рассказал, как правильно инвестировать свободную сумму денег , чтобы со временем она принесла большую прибыль. Так, эксперт советует не держать все деньги в одной валюте, в частности только в долларах или гривнах. Для тех, у кого сбережений побольше, есть возможность купить облигации внутреннего государственного займа или военные облигации.

20 профессий, которые отнимет у людей ИИ. Новая версия чат-бота GPT-4 с элементами искусственного интеллекта высказалась о готовности заменить 20 существующих профессий, которыми сегодня занимаются только люди. В список вошли такие профессии как переводчик, репетитор, специалист по вводу данных, представитель службы поддержки, корректор, помощник юриста, бухгалтер и копирайтер.

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