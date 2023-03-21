День финансов: рекордная сумма на оборону, 1,5 млрд евро от ЕС, заработок с помощью ИИ — Finance.ua

День финансов: рекордная сумма на оборону, 1,5 млрд евро от ЕС, заработок с помощью ИИ
Во вторник, 21 марта, Рада приняла ряд важных решений. Также на днях ПриватБанк отметил свой 31-й день рождения, поэтому Finance.ua решил собрать несколько интересных фактов, которые вы могли не знать о Привате:
Привату уже 31: интересные факты, о которых вы могли не знать 🧐
Трудоустройство за границей. Как предусматривает принятый Верховной Радой законопроект № 2365, агентства по трудоустройству украинцев за границей не будут брать деньги с претендентов. Все расходы должен брать на себя работодатель, который ищет человека для работы.
Новые министры. Верховная Рада назначила трех новых министров. Бывший руководитель Укрзализныци Александр Камышин стал новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Новым министром образования и науки стал директор Малой академии наук, доброволец 95-й десантно-штурмовой бригады Оксен Лисовой. Михаила Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации.
Экзамен для получения украинского гражданства. ВР ввела экзамен для получения украинского гражданства. Те, кто захочет получить гражданство в Украине, должны будут сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.
Испытания для военных-контрактников. Депутаты поддержали установление испытания при принятии на военную службу по контракту сроком до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу.
Банковские счета беженцев под наблюдением ГНС. Рада приняла во втором чтении законопроект об автоматическом обмене налоговой информацией. Теперь у ГНС появится возможность автоматически получать от налоговых органов других стран информацию о движении банковских счетов своих резидентов и, при необходимости, блокировать счета. В настоящее время налоговики должны посылать специальные запросы, если им нужна эта информация.
Изменения в бюджет-2023. Нардепы приняли законопроект № 9105, предусматривающий увеличение расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен. Из них 96,5% направляются в сектор национальной безопасности и обороны.
О других важных новостях вторника:
ЕС выплатил Украине 1,5 млрд евро. ЕС выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из общего пакета на 18 млрд евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что поддержка ЕС помогает Украине работать, защищать себя и ставит Украину на путь вступления в ЕС, поддерживая реформы.
Прибыль банков выросла более чем вдвое. Чистая прибыль платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2023 года составила 21,5 млрд гривен. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
Кстати, на Finance.ua вышел новый рейтинг кредитных карт с кэшбеком. Такие карты сочетают в себе сразу несколько функций, упрощающих жизнь их владельцам. Они — одновременно и надежный кошелек и безопасное средство платежа. Они — бесплатный, всегда доступный «карманный» банковский кредит. Но карт с кэшбеком у банков много. Какая же из них лучше, узнайте в нашем рейтинге:
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Закон о прозрачности в оборонных закупках. Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон № 8381 о прозрачных оборонных закупках. Он предусматривает обязательное обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.
Правильное инвестирование. Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский рассказал, как правильно инвестировать свободную сумму денег, чтобы со временем она принесла большую прибыль. Так, эксперт советует не держать все деньги в одной валюте, в частности только в долларах или гривнах. Для тех, у кого сбережений побольше, есть возможность купить облигации внутреннего государственного займа или военные облигации.
20 профессий, которые отнимет у людей ИИ. Новая версия чат-бота GPT-4 с элементами искусственного интеллекта высказалась о готовности заменить 20 существующих профессий, которыми сегодня занимаются только люди. В список вошли такие профессии как переводчик, репетитор, специалист по вводу данных, представитель службы поддержки, корректор, помощник юриста, бухгалтер и копирайтер.
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