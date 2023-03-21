Українським біженцям можуть заблокувати банківські рахунки в Україні — Finance.ua

Українським біженцям можуть заблокувати банківські рахунки в Україні Сьогодні 16:00 — Фінтех і Картки

У Державної податкової служби з’явиться можливість автоматично отримувати від податкових органів інших країн інформацію про рух банківських рахунків своїх резидентів — як компаній, так і фізичних осіб та, за необхідності, блокувати рахунки.

Верховна Рада у понеділок, 20 березня, ухвалила у другому читанні законопроект № 8131 про автоматичний обмін податковою інформацією у рамках міжнародної багатосторонньої угоди (MCAA CRS).

Згідно із законопроектом, в Україні з’являться:

єдиний стандарт звітності про фінансові рахунки (Common Reporting Standard, CRS);

єдиний стандарт обміну інформацією на запит (Exchange of Information on Request, EOIR).

Тепер у Державної податкової служби з’явиться можливість автоматично отримувати від податкових органів інших країн — учасниць угоди інформацію про рух банківських рахунків своїх резидентів — як компаній, так і фізичних осіб та, за необхідності, блокувати рахунки. Наразі податківці мають надсилати спеціальні запити, якщо їм потрібна ця інформація.

Автоматичний обмін інформацією спростить виявлення та перевірку незадекларованих та неоподатковуваних доходів. При цьому Україна також зобов’язана збирати та автоматично передавати в інші країни інформацію про рахунки їхніх податкових резидентів. Підзвітні фінансові установи повинні визначати відповідні рахунки та регулярно звітувати про них.

Перший обмін інформацією з Україною планується у 2024 році.

Згідно з українським законодавством, якщо громадянин України перебуває поза територією країни понад 180 днів, то це може бути підставою для зміни статусу податкового резидента. А законопроект № 8131 дозволяє блокувати карткові рахунки.

Хто може потрапити під дію

Під цю вимогу можуть потрапити українці, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення російської армії 24 лютого 2022 року, адже вони провели за кордоном понад 6 місяців. Тепер їм можуть заблокувати карти, на які багато хто отримує допомогу від родичів в Україні.

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uamedia За матеріалами:

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