Рада призначила трьох нових міністрів — Finance.ua

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Рада призначила трьох нових міністрів

Казна та Політика
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Рада призначила трьох нових міністрів
Рада призначила трьох нових міністрів
Верховна Рада призначила двох нових міністрів.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Колишній керівник Укрзалізниці Олександр Камишін став новим міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Його кандидатуру підтримали 312 депутатів.
Новим міністром освіти та науки став директор Малої академії наук, доброволець 95-ї десантно-штурмової бригади Оксен Лісовий. «За» проголосували 313 парламентарів.
Михайло Федоров, як і очікувалося, отримав в уряді нову посаду з розширеними повноваженнями. Його призначення віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації підтримали 311 парламентарів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
chas.news
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