Рада запровадила іспит для здобуття українського громадянства — Finance.ua

Рада запровадила іспит для здобуття українського громадянства
Верховна Рада запровадила іспит для здобуття українського громадянства.
За ухвалення законопроєкту № 7606 в цілому проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226.
Таким чином громадянство можуть отримати особи:
- які мають визначні заслуги перед Україною;
- прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес;
- які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії.
Для отримання громадянства їх зобов’язують скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.
Осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання, і на її основі український паспорт також мають пройти іспити протягом двох років.
Довідка Finance.ua:
- для українців наразі діють спрощені правила перетину кордону між країнами. Водночас громадяни України мають дотримуватися правил в’їзду до країн Шенгенської зони, якщо перебувають у країні, яка не є членом Шенгену;
- уряд дозволив пересилання паспортів громадянина України в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях.
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