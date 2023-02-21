Правила в'їзду в країни Шенгену з небіометричним паспортом з України або інших країн Європи — Finance.ua

Правила в'їзду в країни Шенгену з небіометричним паспортом з України або інших країн Європи Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Правила в'їзду в країни Шенгену з небіометричним паспортом з України або інших країн Європи

Для українців наразі діють спрощені правила перетину кордону між країнами. Водночас громадяни України мають дотримуватися правил в’їзду до країн Шенгенської зони, якщо перебувають у країні, яка не є членом Шенгену.

Про це пише Visit Ukraine Today.

У зв’язку з воєнним станом в Україні більшість держав спростили правила в’їзду для українців. Наразі виїхати з України можна на підставі будь-якого документа, що посвідчує особу. Однак, якщо українець перебуває в країні, яка не є членом Шенгенської зони, то на нього поширюються загальні правила в’їзду у країни Шенгену.

Правила безвізового в’їзду до Шенгенської зони

Безвізовий в’їзд до країн Шенгенської зони з третіх країн можливий при виконанні двох умов:

наявність біометричного закордонного паспорта;

якщо протягом останніх 180 днів ви не перевищили термін перебування 90 днів у Шенгенській зоні.

Коли потрібна віза?

Якщо українець перебуває за межами Шенгенської зони (наприклад, в Ліхтенштейні, Ісландії, Норвегії, Болгарії, Румунії тощо) та не має біометричного паспорта, то для в’їзду в країни Шенгену йому необхідно буде отримати візу, навіть якщо у вас є закордонний паспорт старого зразка (небіометричний).

Для цього потрібно звернутись у Посольство чи Консульство держави до якої ви прямуєте в країні перебування.

Що робити, якщо українець не має закордонного паспорта?

Українці, які перебувають поза межами Шенгену без дійсного закордонного паспорта (в’їхали до країни перебування на підставі внутрішніх документів або загубили чи втратили свій паспорт), однак планують повернутися в Україну через державу-члена Шенгенської зони, наприклад, Польщу, то треба звернутися до Консульського відділу Посольства України в країні перебування та отримати посвідчення особи на повернення в Україну, після чого отримати польську транзитну візу у Посольстві Республіки Польща.

Подорожуючи за кордон на власній автівці варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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