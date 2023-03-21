Рекордна сума на оборону: ВР внесла зміни до бюджету-2023 — Finance.ua

Рекордна сума на оборону: ВР внесла зміни до бюджету-2023 Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Рекордна сума на оборону: ВР внесла зміни до бюджету-2023

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9105, який передбачає збільшення видатків бюджету на 537,2 мільярда гривень.

Про це повідомила народний депутат, голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

«Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки та оборони», — зазначила вона.

Підласа зазначила, що Бюджетний комітет додав до проєкту закону норму про те, що кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).

Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, кошти розподілять так:

Міноборони (разом із Держспецтрансслужбою) — 372 462,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) — 364 322,7 млн грн;

система МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) — 98 380,6 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) — 95 902,3 млн грн;

Головне управління розвідки — 4 612,1 млн. грн. (оплата праці з нарахуваннями);

служба безпеки — 9 327,9 млн грн (оплата праці з нарахуваннями);

Адміністрація Держспецзв’язку — 31 604,9 млн. грн., з них оплата праці (з нарахуваннями) — 1 604,9 млн. грн., забезпечення спеціальною технікою та обладнанням — 30 000,0 млн. грн.;

Служба зовнішньої розвідки — 807,6 млн. грн. (оплата праці з нарахуваннями).

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