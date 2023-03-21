Рекордна сума на оборону: ВР внесла зміни до бюджету-2023 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рекордна сума на оборону: ВР внесла зміни до бюджету-2023

Казна та Політика
22
Рекордна сума на оборону: ВР внесла зміни до бюджету-2023
Рекордна сума на оборону: ВР внесла зміни до бюджету-2023
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9105, який передбачає збільшення видатків бюджету на 537,2 мільярда гривень.
Про це повідомила народний депутат, голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
«Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки та оборони», — зазначила вона.
Підласа зазначила, що Бюджетний комітет додав до проєкту закону норму про те, що кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).
Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, кошти розподілять так:
  • Міноборони (разом із Держспецтрансслужбою) — 372 462,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) — 364 322,7 млн грн;
  • система МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) — 98 380,6 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) — 95 902,3 млн грн;
  • Головне управління розвідки — 4 612,1 млн. грн. (оплата праці з нарахуваннями);
  • служба безпеки — 9 327,9 млн грн (оплата праці з нарахуваннями);
  • Адміністрація Держспецзв’язку — 31 604,9 млн. грн., з них оплата праці (з нарахуваннями) — 1 604,9 млн. грн., забезпечення спеціальною технікою та обладнанням — 30 000,0 млн. грн.;
  • Служба зовнішньої розвідки — 807,6 млн. грн. (оплата праці з нарахуваннями).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.