ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро з макрофінансового пакета на 18 млрд — Finance.ua
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ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро з макрофінансового пакета на 18 млрд

Казна та Політика
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ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро з макрофінансового пакета на 18 млрд
ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро з макрофінансового пакета на 18 млрд
Європейський Союз у вівторок виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро із загального пакета на 18 млрд євро.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн розповіла про перерахунок Києву ще 1,5 мільярди євро у своєму Twitter. Вона підкреслила, що підтримка ЄС допомагає Україні працювати, захищати себе та ставить Україну на шлях вступу до ЄС, підтримуючи реформи.
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Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні.
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Рішення про цей пакет допомоги ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього.
Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україні отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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