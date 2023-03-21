Українці зможуть працевлаштовуватись за кордоном безкоштовно: що передбачає новий закон — Finance.ua

Українці зможуть працевлаштовуватись за кордоном безкоштовно: що передбачає новий закон Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Українці зможуть працевлаштовуватись за кордоном безкоштовно: що передбачає новий закон

Агентства з працевлаштування українців за кордоном не братимуть гроші з претендентів. Усі витрати бере на себе роботодавець, який шукає людину собі для роботи. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 2365 в цілому.

Про це заявила ініціатор документу, голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

«Цим законом ми скасовуємо ліцензування з посередництва у працевлаштуванні за кордон та встановлюємо адміністративну відповідальність за надання таких послуг без включення до Переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордон, або за отримання плати з громадян за надання таких послуг», — пояснила Третьякова.

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Слідкуватиме за діяльністю посередників у працевлаштуванні за кордоном буде Державна служба України з питань праці.

Отже, компанія має право надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном після її включення до Переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та в межах укладених зовнішньоекономічних договорів. Цей Перелік ведеться Міністерством економіки та є відкритим для всіх.

Як штрафуватимуть посередників

За порушення передбачена адміністративна відповідальність — штраф (від трьох тисяч п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Штраф за здійснення посередниками працевлаштування без включення до спеціального списку становитиме щонайменше сім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Окрім того, законопроєкт передбачає, що компанія — посередник з пошуку роботи має певні обов’язки.

Серед них — надати громадянину до виїзду для працевлаштування за кордоном:

інформацію у письмовій формі про права та гарантії, які йому надаються за трудовим договором (контрактом);

контактні дані консульських установ України у державі перебування;

проєкт трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем.

Також важливо:

вести облік громадян, які за його посередництва працевлаштовані за кордоном;

безоплатно надавати громадянам інформацію та консультації про переваги легального працевлаштування за кордоном тощо;

подавати до Міністерства економіки звітність про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

повідомляти Мінекономіки про зміну даних, зазначених у Переліку суб’єктів господарювання;

у разі укладення нового або декількох зовнішньоекономічних договорів (контрактів) впродовж місяця подавати відомості про них.

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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