Зеленський підписав закон про прозорість в оборонних закупівлях — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про прозорість в оборонних закупівлях

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про прозорість в оборонних закупівлях
Зеленський підписав закон про прозорість в оборонних закупівлях
Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, який передбачає запровадження прозорості в оборонних закупівлях.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.
«№ 8381 про прозорі оборонні закупівлі підписаний президентом. Він передбачає обов’язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії», — написав депутат.
Якщо вартість предмета дорівнює або перевищує 200 000 грн (1,5 млн грн — для робіт оборонного призначення) — необхідно вказувати замовника, що він замовляє та ціну за товар / послугу.
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Також згідно з документом держзамовники мають опублікувати контракти, укладені з 24 лютого 2022 року. Ця норма набуває чинності через 30 днів після набуття законом чинності (наступний день після опублікування).
Нагадаємо, Верховна Рада 24 лютого ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 8381 «Про внесення змін до закону „Про оборонні закупівлі“ щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні».
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Раніше Кабмін затвердив низку змін, що стосуються державних закупівель. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що фахівці відомства пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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