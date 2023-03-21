Зеленський підписав закон про прозорість в оборонних закупівлях — Finance.ua

Зеленський підписав закон про прозорість в оборонних закупівлях Сьогодні 16:31 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про прозорість в оборонних закупівлях

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, який передбачає запровадження прозорості в оборонних закупівлях.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

«№ 8381 про прозорі оборонні закупівлі підписаний президентом. Він передбачає обов’язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії», — написав депутат.

Якщо вартість предмета дорівнює або перевищує 200 000 грн (1,5 млн грн — для робіт оборонного призначення) — необхідно вказувати замовника, що він замовляє та ціну за товар / послугу.

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Також згідно з документом держзамовники мають опублікувати контракти, укладені з 24 лютого 2022 року. Ця норма набуває чинності через 30 днів після набуття законом чинності (наступний день після опублікування).

Нагадаємо, Верховна Рада 24 лютого ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 8381 «Про внесення змін до закону „Про оборонні закупівлі“ щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні».

Раніше Кабмін затвердив низку змін, що стосуються державних закупівель. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що фахівці відомства пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання.

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УНІАН За матеріалами:

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