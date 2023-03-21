Купити долари чи залишити гривні в "заначці": що вигідніше зробити з грошима — Finance.ua

Купити долари чи залишити гривні в "заначці": що вигідніше зробити з грошима Сьогодні 14:02 — Валюта

Купити долари чи залишити гривні в "заначці": що вигідніше зробити з грошима

В період активних воєнних дій, коли одна держава здійснює агресію щодо іншої, важко відповісти з упевненістю, як краще зберігати вільні гроші та в який спосіб можна пасивно заробити. Але в Україні зафіксувалася цікава ситуація на валютному ринку, яка дозволяє змінити підхід до вибору більш безпечного шляху.

Про це розповів директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлинський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Маючи якусь вільну суму, громадяни хочуть інвестувати її правильно, щоб з часом вона принесла більший прибуток, наприклад, на зміні валютного курсу.

Фахівець радить:

по-перше, не тримати всі гроші в одній валюті, зокрема тільки в доларах або гривнях;

по-друге, бажано завжди мати якусь частину заощаджень готівкою в євро чи доларах на випадок непередбачуваних ситуацій;

по-третє, якщо брати до уваги теперішнє посилення гривні відносно світових валют (при тому, що прогнози стосовно курсу були невтішні ще пів року тому), краще зупинити вибір на гривневих активах, як от банківські облігації. Фінустанови пропонують вигідні варіанти для людей з різним бюджетом. Деякі банки відкривають депозити з сумою 200 грн.



Для тих, в кого заощаджень побільше, є змога купити облігації внутрішньої державної позики чи військові облігації. Оскільки цінні папери випускає держава, вкладники можуть не хвилюватися за свої гроші та бути впевненими, що після закінчення строку дії їм повернуть всі фінанси разом з відсотками.

Що відбувається з доларом

Як уточнив експерт, на курс впливає ситуація, що виникла у Сполучених Штатах Америки, а саме — банкрутство кількох великих банків. Цього не очікували навіть в США, тож не дивно, що більшість світових валют зараз зміцнюються по відношенню до долара, в тому числі — гривня. Невідомо, скільки тенденція ще триватиме, тому й Гліб Вишлинський не рекомендує одразу скуповувати американські банкноти.

Взагалі ще в перші пів року війни українці не думали, що зможуть спостерігати падіння курсу.

«Всі очікували нескінченного зростання долара. Але завдяки покращенню ситуації з допомогою від міжнародних партнерів протягом тривалого періоду вдається перекривати валютні резерви, потрібні для підтримання стійкого офіційного курсу на нинішньому рівні», — пояснив фінансист.

Гліб Вишлинський зауважив: якщо влада США зможе за короткий час стабілізувати ситуацію з ударами по банківській системі, то послаблення долара зупиниться.

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