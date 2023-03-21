Рада схвалила запровадження випробувань для військових-контрактників — Finance.ua

Рада схвалила запровадження випробувань для військових-контрактників Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

У Верховній Раді України підтримали встановлення випробування при прийнятті на військову службу за контрактом на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу. Це рішення підтримало 262 народних депутатів.

«Парламент прийняв в цілому законопроект № 8169 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби», — повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Як зазначив Железняк, пропонується встановити обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом.

«Військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях», — додав Железняк.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кажучи про бачення української армії після війни зазначав, що Україна повинна перейти до контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати відповідні знання та вміння.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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