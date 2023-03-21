Рада схвалила запровадження випробувань для військових-контрактників — Finance.ua

Рада схвалила запровадження випробувань для військових-контрактників
У Верховній Раді України підтримали встановлення випробування при прийнятті на військову службу за контрактом на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу. Це рішення підтримало 262 народних депутатів.
«Парламент прийняв в цілому законопроект № 8169 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби», — повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Як зазначив Железняк, пропонується встановити обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом.
«Військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях», — додав Железняк.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кажучи про бачення української армії після війни зазначав, що Україна повинна перейти до контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати відповідні знання та вміння.
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