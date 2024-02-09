День финансов: привлекательные депозиты февраля, сколько сократили чиновников, половина экономики в тени — Finance.ua

День финансов: привлекательные депозиты февраля, сколько сократили чиновников, половина экономики в тени Сегодня 17:45

В пятницу, 9 февраля, мы в новой статье исследовали лучшие депозиты этого месяца:

Кабмин расширил полномочия ТЦК. Полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки были расширены на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение Полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки были расширены на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

В КГГА сообщили, когда мобилизованные киевляне получат по 30 тыс. грн.

Фонд гарантирования назвал сумму вкладов физлиц в банках. Как Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, на 1 января 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию составляет 1 234,8 млрд грн.

Также Фонд частичного гарантирования выдал первую гарантию кредита.

Рынок недвижимости. В 2023 году украинцы В 2023 году украинцы приобрели в 1,7 раза больше недвижимости по сравнению с предыдущим годом. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Готовы ли украинцы отдавать землю по дешевке — эксперт дал ответ.

5G в Украине. Пилотный проект 5G связи в Украине может быть запущен уже в текущем году. Об этом в интервью Forbes Украина Пилотный проект 5G связи в Украине может быть запущен уже в текущем году. Об этом в интервью Forbes Украина заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Резиденты «Дія.City» за год увеличили уплату налогов в два раза, до 8,5 млрд грн.

Газ из двух мощных месторождений. Укргаздобыча Укргаздобыча запустила две новые высокодебитные скважины, которые дают 550 тыс. куб. м газа в сутки. Обе пробурены на новых перспективных месторождениях специалистами БУ «Укрбургаз».

Повышение заработной платы. В 2024 году только 41% компаний планируют повышать заработную плату своим работникам. Об этом

В 2024 году только 41% компаний планируют повышать заработную плату своим работникам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Grc.ua.

Ипотека в 2023 году. Банки Украины в 2023 году выдали 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, Банки Украины в 2023 году выдали 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, сообщает пресс-служба Национального банка.

Помощь Украины от мира. Украина с начала полномасштабной войны в целом Украина с начала полномасштабной войны в целом получила от стран Северной Америки, Европы и Азии помощь в размере более 178 млрд долларов.

Сокращение чиновников. По оперативным данным, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. В то же время, в течение 2023 года фактическая численность работников По оперативным данным, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. В то же время, в течение 2023 года фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек. Но увеличилась численность работников: Пенсионного фонда (+1,3 тыс. человек); Минюста (+434 человека); БЭБ (+377 человек).

Экономика прячется в тени. Доля теневой экономики в Украине Доля теневой экономики в Украине превышает 50%. Активнее всего в черной и серой зоне работает сфера торговли, которая «питается» контрабандой. В основном речь идет о рынках подакцизных товаров — бензине, табаке, алкоголе.

Мобилизированные киевляне получат по 30 тысяч гривен. Киев обещает выплатить дополнительную единовременную материальную помощь мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен до конца февраля. Об этом Киев обещает выплатить дополнительную единовременную материальную помощь мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен до конца февраля. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

При этом в Минобороны заявили, что государство может обеспечить военных всем необходимым.

Украина создает Промышленно-оборонный комитет, к нему хотят привлечь производителей оружия.

Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на 190 миллионов евро.

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