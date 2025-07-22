День финансов: принятые решения ВР, бюджетные путешествия в Украине, прибыль во время войны — Finance.ua

День финансов: принятые решения ВР, бюджетные путешествия в Украине, прибыль во время войны
Сегодня, 22 июля, Рада поддержала законопроект о новых сроках для стратегического планирования и приняла закон, который повлияет на работу НАБУ и САП.
Закон, который повлияет на работу НАБУ и САП.
Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, предоставляющий отдельные полномочия Офису генпрокурора по работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Остановит ли ЕС финансирование Украины из-за проблем с НАБУ и САП — ответ здесь.
- В то же время Свириденко считает, что украинцы «чрезмерно раздувают» проблему коррупции в Украине.
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Новые сроки стратегического планирования.
Парламент поддержал в первом чтении законопроект № 13437 о переносе и уточнении сроков обязанностей для общин комплексных планов пространственного развития (ППР). За проголосовало 238 народных депутатов.
Страхование военных рисков.
На базе парламентского Комитета была проведена рабочая группа по страхованию военных рисков. В обсуждении также участвовали представители ассоциаций страховщиков, Нацбанка и Минэкономики. Как сообщил председатель парламентского Комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Бизнес оценивает свою прибыль во время войны.
Малые и средние предприятия в Украине сосредоточились на сохранении ресурсов и сокращении расходов: если в первый год полномасштабной войны в полной мере работало всего 57% бизнеса, то сейчас этот показатель вырос до 90%.
Как правильно платить штрафы ПДД.
Если водителю вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения, важно не только вовремя оплатить штраф, но и сделать это правильно. Ведь даже мелкая ошибка при уплате может привести к тому, что штраф не засчитают.
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Сколько украинцы уплатили налога на недвижимость.
В течение января — июня 2025 года владельцы недвижимости уплатили почти 5,6 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Для ФЛП готовят налоговую реформу.
С 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для ФЛП (физические лица-предприниматели) — она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала излишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года.
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