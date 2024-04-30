День финансов: причины увеличения госдолга, э-удостоверения для ветеранов в «Дія», новые проценты по депозитам — Finance.ua

День финансов: причины увеличения госдолга, э-удостоверения для ветеранов в «Дія», новые проценты по депозитам Сегодня 17:50

Вторник, 30 апреля. Когда, по мнению Зеленского, Украина вступит в НАТО, и сколько будет стоить завершение первого этапа валютной либерализации.

Когда Украина вступит в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский убежден , что Украина обретет членство в Организации Североатлантического договора после победы в войне с россией. Президент добавил, что решение о вступлении Украины в Альянс зависит от единогласного консенсуса всех стран-членов Альянса.

Украина нарастила госдолг. За месяц величина госдолга в гривне увеличилась на 7,9% (+434,3 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 5,1% (+7,4 млрд долл.). Нардеп Даниил Гетманцев За месяц величина госдолга в гривне увеличилась на 7,9% (+434,3 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 5,1% (+7,4 млрд долл.). Нардеп Даниил Гетманцев объяснил , что большие темпы роста госдолга в гривне связаны с девальвацией национальной валюты. На увеличение госдолга повлияли также рекордные объемы привлечения внешнего финансирования.

Страхование военных рисков. Национальный банк Национальный банк завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков и вскоре приступит к его обсуждению с рынком и другими стейкхолдерами.

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Стоимость завершения первого этапа валютной либерализации. Анонсированные Нацбанком в ближайшее время шаги по завершению первого этапа валютной либерализации могут потребовать около $5,5 млрд валютных резервов. Это необходимо, чтобы дать больше кислорода бизнесу и экономике, Анонсированные Нацбанком в ближайшее время шаги по завершению первого этапа валютной либерализации могут потребовать около $5,5 млрд валютных резервов. Это необходимо, чтобы дать больше кислорода бизнесу и экономике, отметили в НБУ.

Э-удостоверение для ветеранов в «Дія». Министерство по делам ветеранов Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск э-удостоверения для ветеранов в «Дія». Система уже тестируется и будет реализована через два месяца.

Начисление субсидий. Субсидия на отопительный сезон назначается до даты его окончания по 30 апреля включительно. А с мая человек может получать субсидию на неотопительный сезон. Для большинства получателей она Субсидия на отопительный сезон назначается до даты его окончания по 30 апреля включительно. А с мая человек может получать субсидию на неотопительный сезон. Для большинства получателей она будет назначена автоматически . Но есть категории лиц, которым субсидию с 1 мая назначат по обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

Проценты по депозитам. В Украине в мае проценты по депозитам в гривне В Украине в мае проценты по депозитам в гривне изменятся . Максимальная ставка снизится до 15%. Средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. возможна на уровне 12−12,5% годовых, для вкладов сроком от 9 мес. до 1 года — до 12% годовых.

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безналичных операций с платежными картами и 41 кредитный перевод. В НБУ также добавляют , что каждый украинец за полгода осуществляет в среднем 90и 41 кредитный перевод.

Изменения в ПДД. С 1 мая водители С 1 мая водители должны включать ближний свет фар во время движения за городом. Нарушение постановления карается штрафом в размере от 425 до 510 гривен. Также с 1 мая по 1 октября на некоторых дорогах в городах снова разрешат ездить со скоростью 80 км/ч.

Расчеты с крупнейшими банками по россии. Минфин США Минфин США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года.

Работа в Европе. С 24 февраля 2022 года обычная трудовая миграция в страны Европейского союза изменила свой характер. В большинстве европейских стран действуют льготные условия по трудоустройству украинцев, но в каждой стране есть свои законы и правила. В новой статье расскажем, где для украинцев наиболее лояльные условия:

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