День финансов: причины увеличения госдолга, э-удостоверения для ветеранов в «Дія», новые проценты по депозитам — Finance.ua

День финансов: причины увеличения госдолга, э-удостоверения для ветеранов в «Дія», новые проценты по депозитам
Вторник, 30 апреля. Когда, по мнению Зеленского, Украина вступит в НАТО, и сколько будет стоить завершение первого этапа валютной либерализации.
Когда Украина вступит в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина обретет членство в Организации Североатлантического договора после победы в войне с россией. Президент добавил, что решение о вступлении Украины в Альянс зависит от единогласного консенсуса всех стран-членов Альянса.
Украина нарастила госдолг. За месяц величина госдолга в гривне увеличилась на 7,9% (+434,3 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 5,1% (+7,4 млрд долл.). Нардеп Даниил Гетманцев объяснил, что большие темпы роста госдолга в гривне связаны с девальвацией национальной валюты. На увеличение госдолга повлияли также рекордные объемы привлечения внешнего финансирования.
Страхование военных рисков. Национальный банк завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков и вскоре приступит к его обсуждению с рынком и другими стейкхолдерами.
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Стоимость завершения первого этапа валютной либерализации. Анонсированные Нацбанком в ближайшее время шаги по завершению первого этапа валютной либерализации могут потребовать около $5,5 млрд валютных резервов. Это необходимо, чтобы дать больше кислорода бизнесу и экономике, отметили в НБУ.
Э-удостоверение для ветеранов в «Дія». Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск э-удостоверения для ветеранов в «Дія». Система уже тестируется и будет реализована через два месяца.
Начисление субсидий. Субсидия на отопительный сезон назначается до даты его окончания по 30 апреля включительно. А с мая человек может получать субсидию на неотопительный сезон. Для большинства получателей она будет назначена автоматически. Но есть категории лиц, которым субсидию с 1 мая назначат по обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.
Проценты по депозитам. В Украине в мае проценты по депозитам в гривне изменятся. Максимальная ставка снизится до 15%. Средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. возможна на уровне 12−12,5% годовых, для вкладов сроком от 9 мес. до 1 года — до 12% годовых.
⚡ Напомним, что в Киеве 18 мая состоится самое ожидаемое событие для инвесторов Invest Talk Summit. Участие в саммите станет находкой для тех, кто ищет беспроигрышные варианты для инвестирования в 2024 году. Все детали конференции по ссылке .
Самые популярные мошеннические схемы с платежными картами. Мошенники работают очень оперативно, постоянно появляются новые технологические схемы. По данным НБУ, самые популярные мошеннические схемы, по которым страдают потребители: нехватка товара после подписки в сети, звонки от имени банков, фишинг, просьба о помощи через соцсети
и т. д.
В НБУ также добавляют, что каждый украинец за полгода осуществляет в среднем 90 безналичных операций с платежными картами и 41 кредитный перевод.
Изменения в ПДД. С 1 мая водители должны включать ближний свет фар во время движения за городом. Нарушение постановления карается штрафом в размере от 425 до 510 гривен. Также с 1 мая по 1 октября на некоторых дорогах в городах снова разрешат ездить со скоростью 80 км/ч.
Расчеты с крупнейшими банками по россии. Минфин США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года.
Работа в Европе. С 24 февраля 2022 года обычная трудовая миграция в страны Европейского союза изменила свой характер. В большинстве европейских стран действуют льготные условия по трудоустройству украинцев, но в каждой стране есть свои законы и правила. В новой статье расскажем, где для украинцев наиболее лояльные условия:
Работа в Европе: какие зарплаты предлагают в разных странах за час работы 💼
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