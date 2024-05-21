В «Укрзализныце» рассказали, куда за границу чаще всего ездят украинцы — Finance.ua

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В «Укрзализныце» рассказали, куда за границу чаще всего ездят украинцы

Личные финансы
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В «Укрзализныце» рассказали, куда за границу чаще всего ездят украинцы
В «Укрзализныце» рассказали, куда за границу чаще всего ездят украинцы
С начала года «Укрзализныця» перевезла около 800 тыс. пассажиров в международном сообщении. В компании ожидают летом оживления спроса на международные рейсы.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Больше всего пассажиров в этом году было перевезено:
  • в сообщении с Перемышлем — 451 тыс.;
  • в сообщении с Хелмом — 226 тыс.;
  • в сообщении с Варшавой — более 82 тыс.

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В настоящее время компания активно готовится к летнему сезону перевозок и напоминает, что в международном сообщении курсирует всего 28 поездов:
  • 14 — из крупнейших городов Украины;
  • 14 — из приграничных городков.
В частности, поезда курсируют из украинских населенных пунктов в Польшу, Австрию, Чехию, Молдову, Венгрию, Словакию.
Наиболее популярным остается поезд № 67/68 Киев — Варшава, количество мест ограничено из-за специфики вагонов.
«Тут используются вагоны RIC, которые могут курсировать и по украинскому, и европейскому пути. Их количество в парке компании ограничено. Поэтому, если вы не успели купить билет на этот поезд, рекомендуем рассмотреть поезд Львов — Рава-Русская — Варшава, а также рейсы до Хелма и Перемышля», — объяснили в УЗ.
Продажа билетов открывается за 20 суток до отправления поезда.

Справка Finance.ua:

  • Укрзализныця разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов;
  • прямой поезд из Киева в Варшаву остается одним из самых популярных пассажиров, которые едут в Польшу. Билеты быстро раскупают, но их можно застать в продаже;
  • Укрзализныця вскоре запустит модернизированный электропоезд по маршруту Львов — Ровно. Помимо современного экстерьера, поезд имеет ряд удобных и актуальных решений внутри вагона.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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