Минобороны планирует добавить функцию электронных направлений на ВВК через Резерв+ — Finance.ua

Минобороны планирует добавить функцию электронных направлений на ВВК через Резерв+ Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Минобороны планирует добавить функцию электронных направлений на ВВК через Резерв+

В Украине планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных через приложение Резерв+.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, в Минобороны планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК в ближайших обновлениях.

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«То есть фактически не совершая визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении», — пояснила она.

Отдельно Черногоренко сообщила, что взаимодействие и основной процесс взаимодействия гражданина и ВВК следует также делать цифровым.

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«Работаем над этим, чуть позже выйдем с нашим анонсом, что мы делаем и в контексте работы ВВК. Но в общем план следующий — чтобы и ТЦК и СП, и военно-врачебная комиссия для военнообязанных были максимально удобными, большинство процессов были цифровыми, те, которые только можно сделать цифровыми, и чтобы это было удобно для граждан», — добавила она.

Черногоренко подытожила, что к концу июня или в начале июля Минобороны уже будет иметь совсем другую революционную картину.

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