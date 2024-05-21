Австрия выделит €5 миллионов на восстановление энергоинфраструктуры Украины — Finance.ua

Австрия выделит €5 миллионов на восстановление энергоинфраструктуры Украины Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Австрия выделит €5 миллионов на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Министерство защиты климата Австрии выделит пять миллионов евро Фонду энергетической поддержки Украины.

Об этом пишет Der Standard.

«Как нейтральная страна Австрия также обязана стать на сторону человечности в этой войне», — сказала министр защиты климата Австрии Леонор Гевесслер. По ее словам, эти средства предназначались для того, чтобы «хоть немного упростить восстановление».

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Выделенные деньги будут распределены в Украине через Энергетическое сообщество и использованы для закупки срочно необходимых запчастей, генераторов и ремонта линий электропередач.

Напомним, Министерство финансов Австрии создало специальный кредитный фонд в Австрийском контрольном банке (OeKB) на общую сумму 500 миллионов евро. Эти средства должны поддержать экспортные операции из Украины в течение следующих пяти лет.

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hromadske По материалам:

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