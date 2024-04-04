Австрия выделила €2 миллиона на гуманитарные проекты в Украине — Finance.ua
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Австрия выделила €2 миллиона на гуманитарные проекты в Украине

Казна и Политика
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Австрия выделила €2 миллиона на гуманитарные проекты в Украине
Австрия выделила €2 миллиона на гуманитарные проекты в Украине
Совет министров Австрии одобрил выделение 21,5 миллиона евро на финансирование работы австрийских гуманитарных организаций в кризисных регионах, в том числе 2 миллиона евро — на проекты в Украине.
Об этом сообщается на сайте МИД Австрии.
«По просьбе министра иностранных дел Александера Шалленберга Совет министров одобрил выделение 21,5 миллиона евро из Фонда зарубежных катастроф МИД. Средства пойдут австрийским гуманитарным организациям, что поможет в их важной работе на местах в горячих точках», — говорится в сообщении.
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Выделенные средства будут распределены следующим образом: 9,5 млн евро — на проекты в странах Африки к югу от Сахары (Эфиопия, Буркина-Фасо, Мозамбик, Уганда); 8 млн евро — на проекты на Ближнем Востоке (Иордания, Ливан и Сирия), 2 млн евро — на проекты в Афганистане и соседних странах и 2 млн евро — на проекты в Украине.
Напомним, правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году на сумму около 10 миллионов евро. Средства пойдут, в частности, на восстановление Украины и поддержку ВСУ. А именно:
  • ️5,3 млн евро на восстановление Украины;
  • 4,3 млн на поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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