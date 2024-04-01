Украина получила от Японии $118 млн: куда направят средства — Finance.ua
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Украина получила от Японии $118 млн: куда направят средства

Казна и Политика
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В Госбюджет Украины поступило 118 млн долларов США на безвозвратной основе от Правительства Японии в рамках проектов Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine) и «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE).
Об этом сообщил Минфин.
«Во время полномасштабной войны, когда социальная сфера страдает едва ли не больше всего, реализация и мобилизация ресурсов на инициативы по поддержке населения необходима. Привлеченные средства в рамках проектов HEAL и HOPE помогут Правительству оказывать своим гражданам надлежащую помощь, в частности, расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией россии, восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Привлеченное грантовое финансирование от Правительства Японии состоит из:
  • 70 млн долларов США в рамках проекта Всемирного банка HEAL Ukraine, направленных на поддержку государственного бюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий;
  • 48,2 млн долларов США в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE). Средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, требующих мелкого и среднего ремонта.
«От первых дней полномасштабной войны Правительство Японии предоставляет необходимую Украине финансовую помощь, в том числе через структуры и фонды Всемирного банка. Финансовая помощь Японии направлена ​​на поддержку государственного бюджета, финансирование социальной сферы и восстановление. Убеждена, что опыт Японии в реализации проектов по восстановлению, а также гибкость и адаптивность Всемирного банка к чрезвычайным условиям помогут быстро начать и внедрять социально важные проекты с помощью Украины», — добавила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.
По материалам:
Finance.ua
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