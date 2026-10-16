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День финансов: правила финмониторинга PEP, требования для выхода на пенсию, наличные деньги для въезда в ЕС

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В пятницу , 16 октября, премьер-министр объяснил изменения в правилах бронирования, а мы разбирались, сколько денег нужно для въезда в разные страны ЕС.
✈️ Планируя путешествие, важно заботиться не только о загранпаспорте и билете, но и заранее проверить требования страны, в которую вы следуете.
В новом тексте Finance.ua рассказывает, сколько денег нужно иметь при въезде в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову, и как меняется необходимая сумма в зависимости от продолжительности поездки — Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова: сколько наличных денег для въезда у вас должно быть при себе
Изменения в правилах бронирования
Постановление Кабинета Министров об изменении правил бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения еще находится в стадии доработки. В то же время, для действительно критических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики радикальных изменений не предусматривается. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в Верховной Раде.
В то же время, Правительство призывают не менять правила бронирования без переходного периода.
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Правила финмониторинга PEP
ВР пересмотрела правила финансового мониторинга политически значимых лиц после завершения их полномочий. Депутаты отменили норму, которая предусматривала автоматическое снижение уровня риска через год после ухода с поста. В то же время банки и далее будут оценивать риски клиентов индивидуально.
Требования валютного надзора в 2026 году
Организация и проведение документальных проверок по соблюдению установленных НБУ предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров остается основным вопросом валютного надзора в ГНС.
Требования для выхода на пенсию
В Украине с 1 января 2027 года усилят условия для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Чтобы «вовремя» получить пенсию, достаточно иметь 33 года стажа, то со следующего года «норму» увеличат на 12 месяцев — до 34 лет.
Также в Минфине рассказали, сколько потратили на пенсии и субсидии с начала года.
Что удерживает украинцев от покупки жилья
Интерес к покупке недвижимости с помощью кредита или рассрочки остается стабильным: в III квартале 2026 года такой вариант рассматривают 37% опрошенных по сравнению с 38% годом ранее.
Кстати, квартиры в ЕС стоят почти в 7 раз дороже, чем в Украине.
Инфляция, курс доллара и евро через 12 месяцев
В третьем квартале 2026 года украинский бизнес ухудшил оценки перспектив экономики на ближайшие 12 месяцев. Компании ожидают сокращения объема производства товаров и услуг, а также неблагоприятного финансово-экономического развития собственных предприятий.
Какие страны имеют долги перед МВФ
Первое место в мире по долгам перед МВФ заняла Аргентина. Задолженность Аргентины по состоянию на октябрь составляет 56,8 млрд долл. (8,2% ВВП). Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные МВФ. А вот Украина заняла 2-е место, все детали — читайте по ссылке.
Работа за границей: как это повлияет на размер пенсии
Для зачисления иностранного стажа к заявлению о назначении пенсии необходимо приложить подтверждающие документы о периодах работы, выданные другим государством, которые подтверждают зачисление этих периодов работы в страховой стаж при назначении пенсии согласно законодательству соответствующего государства.
По материалам:
Finance.ua
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