День финансов: правила финмониторинга PEP, требования для выхода на пенсию, наличные деньги для въезда в ЕС

Постановление Кабинета Министров об изменении правил бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения еще находится в стадии доработки. В то же время, для действительно критических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики радикальных изменений не предусматривается. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в Верховной Раде.
В то же время, Правительство призывают не менять правила бронирования без переходного периода.
ВР пересмотрела правила финансового мониторинга политически значимых лиц после завершения их полномочий. Депутаты отменили норму, которая предусматривала автоматическое снижение уровня риска через год после ухода с поста. В то же время банки и далее будут оценивать риски клиентов индивидуально.
Требования валютного надзора в 2026 году
Организация и проведение документальных проверок по соблюдению установленных НБУ предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров остается основным вопросом валютного надзора в ГНС.
Требования для выхода на пенсию
В Украине с 1 января 2027 года усилят условия для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Чтобы «вовремя» получить пенсию, достаточно иметь 33 года стажа, то со следующего года «норму» увеличат на 12 месяцев — до 34 лет.
Также в Минфине рассказали, сколько потратили на пенсии и субсидии с начала года.
Что удерживает украинцев от покупки жилья
Интерес к покупке недвижимости с помощью кредита или рассрочки остается стабильным: в III квартале 2026 года такой вариант рассматривают 37% опрошенных по сравнению с 38% годом ранее.
В третьем квартале 2026 года украинский бизнес ухудшил оценки перспектив экономики на ближайшие 12 месяцев. Компании ожидают сокращения объема производства товаров и услуг, а также неблагоприятного финансово-экономического развития собственных предприятий.
Какие страны имеют долги перед МВФ
Первое место в мире по долгам перед МВФ заняла Аргентина. Задолженность Аргентины по состоянию на октябрь составляет 56,8 млрд долл. (8,2% ВВП). Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные МВФ. А вот Украина заняла 2-е место, все детали — читайте по ссылке.
Работа за границей: как это повлияет на размер пенсии
Для зачисления иностранного стажа к заявлению о назначении пенсии необходимо приложить подтверждающие документы о периодах работы, выданные другим государством, которые подтверждают зачисление этих периодов работы в страховой стаж при назначении пенсии согласно законодательству соответствующего государства.