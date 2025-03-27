День финансов: пошлины Трампа на импорт автомобилей, детали соглашения с США о недрах, новые отсрочки в Резерв+ — Finance.ua

День финансов: пошлины Трампа на импорт автомобилей, детали соглашения с США о недрах, новые отсрочки в Резерв+ Сегодня 17:45

Четверг, 27 марта. Трамп объявил о введении новых пошлин, а Железняк раскрыл детали проекта соглашения о недрах между Украиной и США.

Пошлины США на импорт автомобилей. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на все транспортные средства и автозапчасти иностранного производства, импортируемые в США. Тарифы вступят в силу 2 апреля.

Тарифы на импорт автомобилей нанесут ущерб автопроизводителям во всем мире и поднимут цены для внутренних потребителей. Однако некоторые из ситуации все же выйдут победителями, как миллиардер Илон Маск.

Детали соглашения о недрах. Народный депутат Ярослав Железняк получил текст проекта соглашения о недрах между Украиной и США. Он считает его невыгодным для Украины из-за значительных уступок американцам, но подчеркнул, что это не финальный проект документа. «Это прямо большое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону», — Народный депутат Ярослав Железняк получил текст проекта соглашения о недрах между Украиной и США. Он считает его невыгодным для Украины из-за значительных уступок американцам, но подчеркнул, что это не финальный проект документа. «Это прямо большое и очень четкое соглашение. И оно не в нашу сторону», — сообщил он.

Мощная украинская армия — самая большая гарантия безопасности. Об этом Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина рассчитывает, что сможет переоснастить армию за счет замороженных российских активов. Еще одной гарантией безопасности могли бы стать современные системы ПВО, которые имеет США и которые позволили бы полностью закрыть небо.

Также Зеленский говорит, что нужны новые пакеты санкций, пока россия не захочет закончить войну.

В то же время в ЕС заявили, что могут отменить санкции против россии в случае вывода всех войск из Украины.

Государственный долг Украины. По По данным Минфина, в феврале 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины снизилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд грн, в то же время в долларовом эквиваленте долг вырос на 9,5 млн дол. США.

€2 млрд от Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выделении военной помощи Украине на €2 млрд. В новый пакет войдут противотанковые ракеты MILAN, средства ПВО, ракеты MICA для истребителей Mirage, зенитно-ракетные комплексы Mistral, бронемашины VAB AMX-10 RX и боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Цены на покупку паркомест. В феврале 2025 года медианная цена места на паркинге по Украине составляет — 708 383 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году. По сравнению с февралем 2024 года спрос вырос на 18%, однако предложение уменьшилось на 4,6%, В феврале 2025 года медианная цена места на паркинге по Украине составляет — 708 383 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году. По сравнению с февралем 2024 года спрос вырос на 18%, однако предложение уменьшилось на 4,6%, свидетельствуют данные OLX.

Запланировали делать вложения в транспортную отрасль? В новой статье Finance.ua проанализировал, во что можно вкладываться, какие по каждому из вариантов должны быть первоначальные вложения, какие есть перспективы, преимущества и недостатки инвестирований в различные виды транспорта, и посчитаем приблизительную доходность:

Перерасчет субсидий. Домохозяйствам, у которых изменились доходы, в марте Домохозяйствам, у которых изменились доходы, в марте будет произведен автоматический перерасчет жилищных субсидий. При перерасчете выплат с марта 2025 года среднемесячный совокупный доход учитывается за III и IV квартал 2024 года, который сравнивают с доходами за I и II кварталы 2024 года.

Расширение услуг в Резерв+. В Резерв+ В Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы. Ранее отсрочку онлайн могли оформить только люди с инвалидностью, данные которых находились в реестре Пенсионного фонда Украины и которые имели соответствующее пенсионное удостоверение.

Рынок труда во время войны. Как Как свидетельствуют результаты исследования Work.ua, самый заметный рост количества вакансий ожидается для должностей в армии. Сегодня более 600 подразделений размещают на платформе около 9 000 предложений работы. Стремительное увеличение вакансий наблюдается и для медиков. Третья категория, где есть существенное увеличение вакансий — «Юриспруденция».

Ущерб украинским банкам от российской агрессии. Сумма ущерба, нанесенного из-за действий страны-агрессора украинским банкам с 2014 по 2022 год, составляет более 70 млрд грн, Сумма ущерба, нанесенного из-за действий страны-агрессора украинским банкам с 2014 по 2022 год, составляет более 70 млрд грн, заявили в Фонде гарантирования.

Реестр ущерба может отказать в компенсации. После подачи заявления в международный Реестр ущерба заявителям После подачи заявления в международный Реестр ущерба заявителям могут отказать в четырех случаях. Заявления будут отклонены: если речь идет об ущербе, причиненном не на территории Украины; ущербе, причиненном до 24 февраля 2022 года; заявления, вообще не касающиеся российской агрессии против Украины; не имеют доказательств.

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