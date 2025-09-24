День финансов: помощь ВПЛ за «непрерывный стаж», ситуация на рынке недвижимости, условия для проведения выборов Сегодня 17:45

Среда, 24 сентября. Помощь переселенцам за непрерывный стаж, пенсии от 4000 грн и рекордные суммы вкладов в банках.

Помощь за «непрерывный стаж»

Внутриперемещенным лицам, работающим непрерывно в течение 6 месяцев, будет предоставляться дополнительная «седьмая» государственная помощь на проживание. Помощь будут выделять единоразово. Ее размер будет равен месячному размеру государственной помощи на проживание для взрослого ВПЛ, то есть 2000 гривен.

Ситуация на рынке недвижимости

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак заявила , что с начала 2025 года на первичном рынке цены в гривне выросли в среднем в диапазоне 15−20%, и это не предел. Стоимость квадратного метра будет и дальше увеличиваться в рамках роста себестоимости.

Как сообщили в Минрегионе, в новых жилых комплексах часть квартир будет предоставляться семьям, потерявшим дома из-за войны или нуждающимся в дополнительной поддержке.

🔐 Сентябрь традиционно считается периодом оживления на рынке аренды жилья в Киеве. Даже несмотря на полномасштабную войну, тенденция сохранилась. В новой статье рассказываем о том, как начало учебного года повлияло на цены арендованных квартир в Киеве, что по этому поводу говорят эксперты и какую тенденцию ждать в зимний период:

Запуск цифрового евро

Европейский центральный банк рассматривает возможность внедрения цифрового евро в середине 2029 года. Цифровой евро станет электронным эквивалентом наличных денег, предназначенным для ежедневных транзакций.

Зависимость ЕС от российского топлива

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Европа планирует окончательно отказаться от российского топлива до 2027 года. По ее словам, в ближайшей перспективе Евросоюз запретит импорт российского сжиженного природного газа и усилит ограничения для нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающих заводов в третьих странах.

Пенсионная реформа

Кабинет Министров планирует внедрить единую прогнозируемую пенсионную систему. Она должна установить прямую связь между страховыми взносами, продолжительностью их уплаты и размером пенсии. До конца 2025 года правительство подаст в парламент несколько законопроектов:

о накопительной пенсионной системе;

изменения в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

усовершенствование учета пенсионных прав и профессиональных программ;

о выплате пенсий и пожизненного денежного содержания судьям в отставке.

В 2026 году планируется усовершенствовать механизмы расчета пенсий. По выводам правительства, для 5 миллионов украинцев пенсия будет составлять не менее 4000 гривен.

Сертификация операторов противоминной деятельности

В «Дія» запустили онлайн-сертификацию операторов противоминной деятельности. Теперь почти все этапы процедуры можно пройти дистанционно: от подачи заявки на сертификацию до апелляции. Единственным исключением остается выездная проверка на месте.

Условия проведения выборов

Проведение выборов в Украине возможно только после установления режима прекращения огня, заявил президент Владимир Зеленский.

📢 «Нам нужна безопасность для проведения выборов. Даже если это сложно в соответствии с нашей Конституцией, при прекращении огня мы можем провести выборы. Конечно, при поддержке наших партнеров» , — сказал Зеленский.

Вклады в банках

По данным Фонда гарантирования, на 1 сентября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины достигла 1,492 трлн грн. Это почти на 10 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Вклады в гривне достигли 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн); вклады в иностранной валюте — 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн).

План реформ для Минобороны

Во внесенной Кабинетом Министров в Верховную Раду программе деятельности правительства планируется ряд задач для Министерства обороны. В частности правительство планирует ввести э-ТЦК, цифровизировать ВВК, сформировать обновленную модель сил обороны, включая Космические Силы, и улучшить систему подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Кстати, Министерство обороны объяснило , как составить рапорт на изменение места службы в приложении Армия+ так, чтобы увеличить шансы на положительное решение и избежать отказов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.