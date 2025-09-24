Правоохранители нашли связь с российским букмекером в схеме по растрате имущества украинского банка Сегодня 19:22 — Криминал

Правоохранители нашли связь с российским букмекером в схеме по растрате имущества украинского банка, Фото: gp.gov.ua

российский букмекерский бренд, к которому в Украине применены санкции, связан со схемой растраты имущества украинского банка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Продолжается досудебное расследование в масштабном производстве по противоправному отчуждению имущества одного из украинских банков и деятельности компаний, связанных с представителями государства-агрессора», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022—2023 годах бывший исполняющий обязанности председателя правления банка, руководитель юридического подразделения учреждения в сговоре с другими должностными лицами банка, представителями предприятий-нерезидентов и частным нотариусом, путем заключения несуществующих сделок с использованием поддельных документов организовали растрату 8 объектов недвижимости, при надлежавших банковскому учреждению.

В настоящее время бывшему исполняющему обязанности председателя правления банка сообщили о подозрении в организации растраты имущества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а руководителю юридического подразделения — в пособничестве этим действиям (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины)

Ранее подозрения получили еще 6 соучастников, причастных к отчуждению имущества банка.

В ходе следствия установлено, что компании-нерезиденты, вовлеченные в схему, имеют тесную связь с российским букмекерским брендом «1xBet», к которому в Украине применены санкции.

В рамках производства их денежные активы по ходатайствам прокуроров были арестованы и переданы в управление АРМА.

Общий размер арестованных и уже перечисленных в государственный бюджет средств составляет около 2,5 млрд грн, из которых около 500 млн грн — доход, полученный АРМА при управлении этими активами. Указанные средства будут направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Кроме того, арестованы и переданы в АРМА еще 39 объектов недвижимого имущества банка, ориентировочная стоимость которых составляет около 1 млрд грн.

