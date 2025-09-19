Мошенники под видом «юристов» украли более 186 млн грн у граждан из Азии и ЕС Сегодня 18:00 — Криминал

Мошенники под видом «юристов» украли более 186 млн грн у граждан из Азии и ЕС, Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция разоблачила международный мошеннический call-центр, который под видом «юридической помощи» присваивал средства граждан из Центральной Азии и Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники звонили по телефону жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись «юристами» и предлагали услуги по «chargeback» (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. В рекламных объявлениях они использовали лозунги типа: «Брокер не выплатил заработанные средства? — Наша юридическая компания поможет!».

По предварительным данным, жертвами деятельности мошеннического call-центра стали более 4,5 тысяч граждан, а сумма нанесенного ущерба составляет более 186 миллионов гривен.

Фото: npu.gov.ua

Для реализации мошеннической схемы злоумышленники применяли развитые инструменты социальной инженерии: присылали поддельные письма и документы, звонили по телефону от имени «налоговых» или «судебных» органов, использовали технологию Deepfake во время видеосвязи, чтобы скрыть свои настоящие лица.

Они заставляли жертв делать повторные платежи под предлогами якобы верификации, уплаты налогов, судебных сборов или комиссий. Контакты потенциальных клиентов находили через таргетированную рекламу, а все взаимодействия фиксировались в CRM-системе. Мошенники поддерживали связь с потерпевшими в течение месяцев и даже лет, входили в доверие и убеждали их продавать имущество, брать кредиты или обращаться за помощью к родственникам.

В организации была четкая иерархия. На вершине находились инвесторы, которые формировали финансовые планы и контролировали деятельность. Их представителем был так называемый «хед», координировавший процессы. Под его руководством работали тим-лидеры, ответственные за обучение агентов, создание сценариев обмана и изготовление поддельных документов. Шифт-менеджер вел CRM и статистику, финансист руководил криптокошельками и прибылями, а трафик-менеджеры занимались рекламой. Непосредственно контактировали с жертвами агенты, которые выманивали деньги.

Преступные деньги инвесторы тратили на приобретение элитной недвижимости в центре столицы, земельные участки в пригороде Киева и авто премиум-класса, где стоимость только одного достигала 100 000 долларов.

