В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне

Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона предотвратила незаконное использование земель военного полигона для добычи недр. Благодаря решению суда, компания-недропользователь потеряла право на добычу песка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Установлено, что Государственная служба геологии и недр Украины провела электронный аукцион, по результатам которого продала обществу недр с выдачей специального разрешения на пользование недрами.

Разрешение предоставляло право недропользователю добывать песок вблизи города Житомира на землях обороны, на которых находится военный полигон.

Поскольку такие действия не только противоречили требованиям законодательства, но и создавали риски обороноспособности страны, Житомирская спецпрокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании таких действий противоправными.

Суд признал недействительными результаты электронного аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами, договор купли-продажи такого разрешения и само разрешение.

Не согласившись с таким решением суда, недропользователь подал апелляционную жалобу.

Однако постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 сентября 2025 года решение первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Таким образом, прокуратура сделала невозможным нецелевое использование земель военного объекта.

