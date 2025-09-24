Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
Проведення виборів в Україні можливе тільки після встановлення режиму припинення вогню.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.
Глава держави наголосив, що безпека громадян і підтримка партнерів є ключовими передумовами для організації виборів.
«Нам потрібна безпека для проведення виборів. Навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією, за умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Звичайно, за підтримки наших партнерів. Нам потрібна безпека», — сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що для цього процесу буде необхідною підтримка союзників України, утім деталей він не уточнив.
Нагадаємо, у березні цього року Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню.
25 лютого Верховна Рада проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій йдеться про те, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану. «Лише встановлення справедливого і сталого миру для України дасть змогу відновити нормальне життя в державі, невід’ємною частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави», — сказано в документі.
