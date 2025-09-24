0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні

110
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
Проведення виборів в Україні можливе тільки після встановлення режиму припинення вогню.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.
Глава держави наголосив, що безпека громадян і підтримка партнерів є ключовими передумовами для організації виборів.
«Нам потрібна безпека для проведення виборів. Навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією, за умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Звичайно, за підтримки наших партнерів. Нам потрібна безпека», — сказав Зеленський.
Читайте також
Президент також зазначив, що для цього процесу буде необхідною підтримка союзників України, утім деталей він не уточнив.
Нагадаємо, у березні цього року Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню.
25 лютого Верховна Рада проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій йдеться про те, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану. «Лише встановлення справедливого і сталого миру для України дасть змогу відновити нормальне життя в державі, невід’ємною частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави», — сказано в документі.
За матеріалами:
Finance.ua
Зеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems