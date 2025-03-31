Для підготовки повоєнних виборів треба більше часу, ніж зазвичай — голова ЦВК Сьогодні 19:42 — Казна та Політика

Для організації післявоєнних виборів знадобиться більше часу, ніж для проведення звичайних виборів, також до моменту голосування потрібно вирішити низку питань щодо волевиявлення на певних територіях, за кордоном тощо, заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

«Чинне законодавство передбачає алгоритми того, як мають відбуватися вибори після завершення воєнного стану. Але через вплив повномасштабної війни ми потребуємо коригування цих процедур. Зараз, здається, є такий консенсус у суспільстві й серед політиків, що для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу, ніж той, який визначено законодавством», — заявив Діденко.

Він додав, для цього після закінчення дії або й під час воєнного стану доведеться змінювати виборчий закон. Адже, якщо виходити з чинних норм, то протягом місяця після закінчення воєнного стану ЦВК повинна оголосити вибори. У випадку з парламентськими виборами виборчий процес має тривати 60 днів, якщо йдеться про вибори президента — то 90 днів.

«Чи достатньо цього місяця для підготовки виборів? Якщо ми говоримо про голосування, яке буде демократичним і відповідатиме стандартам, то, мабуть, що ні. Всі це розуміють», — переконаний Діденко.

Він також зазначив, що за чинним законодавством, спершу мають бути парламентські вибори, а потім президентські, хоча «можуть бути нюанси».

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Голова ЦВК відмовився говорити про приблизний час, який потрібен на підготовку до початку виборчої кампанії, вказавши, що це питання провокує низку інших питань.

Зокрема, про які саме вибори йдеться (президентські, парламентські, місцеві, всі одразу), чи є фінансування підготовчих процедур, чи є деокуповані території і як на них проводяться вибори, яка ситуація з голосуванням за кордоном, яка загалом ситуація в Україні з безпекою і з виборчою інфраструктурою тощо.

«Я ніколи не називаю конкретну дату: чим більше часу буде, тим краще можна організувати виборчий процес, чим менше часу — тим, відповідно, гірше», — сказав Діденко.

Українська правда За матеріалами:

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