День финансов: помощь стран-доноров, зарплаты тестировщиков, выплаты украинцам, возвращающимся из-за границы — Finance.ua

День финансов: помощь стран-доноров, зарплаты тестировщиков, выплаты украинцам, возвращающимся из-за границы Сегодня 18:00

Понедельник, 29 января. Где Украине взять деньги, если не будет помощи от международных доноров, и какие категории ВПЛ смогут получить новые выплаты от государства.

Помощь стран-доноров. Как Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, с февраля 2022 года международные партнеры предоставили Украине прямую бюджетную поддержку на $73,7 млрд. Потребность во внешнем финансировании составляет более $37 млрд дол.

Правды не скроешь — Украина критически зависит от финансовой помощи наших партнеров, прежде всего США. Белый дом еще в октябре прошлого года обратился в Конгресс США с просьбой одобрить дополнительное финансирование — 61,4 млрд долл. для Украины. Впрочем, воз и ныне там, поскольку вопрос забуксовал в Сенате из-за споров между республиканцами и демократами относительно безопасности границы с Мексикой. В новой статье расскажем, что будет, если помощи от США не будет:

Помощь украинцам, возвращающимся из-за границы. ВПО и украинские мигранты, возвращающиеся из-за границы, ВПО и украинские мигранты, возвращающиеся из-за границы, смогут получать помощь . Ее будут назначать: для семей, вернувшихся в Украину после длительного пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не уплачивавшие ЕСВ; для семей ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для Украины было бы гораздо лучше, если бы социальная помощь от европейских стран украинским беженцам поступала в бюджет нашей страны. После этого средства перераспределялись бы в зависимости от того, где находится человек. По его словам, бывают случаи, когда беженцы получают помощь не только от страны, где они находятся, но и непосредственно от Украины.

Санкции против россии. Совет ЕС Совет ЕС продлил на следующие полгода экономические санкции против россии, введенные за агрессию против Украины. Речь идет обо всех экономических санкциях, введенных ЕС против россии, начиная с июля 2014 года.

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Он также добавил, что НБУ работает над вторым этапом валютной либерализации.

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в свою очередь добавил, что ситуация на валютном рынке в феврале 2024 года, по всем признакам, не претерпевает существенных изменений.

Законопроекты о БЭБ. Кабинет Министров Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта «О Бюро экономической безопасности Украины» относительно усовершенствования работы бюро. Они находятся в Меморандуме с Международным валютным фондом.

Зарплаты украинских тестировщиков. Свежее исследование Dou Свежее исследование Dou показало , что медианная зарплата тестировщика, в отличие от зарплаты разработчика, за последние полгода не изменилась — она составляет $2000. Черновцы остаются на первом месте по медианной зарплате QA благодаря большому количеству специалистов уровня Senior+.

Стоимость новых квартир в Киеве. Данные портала M2bomber Данные портала M2bomber показывают , что в столице подешевели квартиры в новостройках: с января 2022-го по январь 2023-го цены упали почти на 5 000 грн — со средних 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.

В то же время, по данным Госстата, арендовать квартиру дешевле всего в прифронтовых областях. В Николаевской области аренда однокомнатной квартиры составляет 3501 грн, в Сумской — 3008 грн, а в Херсонской — 2960 грн.

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