День финансов: «подъемные» для военных, нехватка в 500 тысяч работников, 700 тыс. долгов украинцев — Finance.ua

День финансов: «подъемные» для военных, нехватка в 500 тысяч работников, 700 тыс. долгов украинцев
В понедельник, 13 января, Finance.ua проанализировал динамику изменения ставок по депозитам в 2024 году. Об этом говорится в новой статье:
Как менялись ставки по депозитам в 2024 году, и ждать ли «чуда» в 2025?
«Подъемные» для военных. Военнослужащие, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или по призыву лиц из резервистов в особый период, не имеют права на получение подъемной помощи, а приобретут такое право только в случае заключения ими контракта о прохождении военной службы в ВСУ и последующего переезда в новое место службы из одного населенного пункта в другой.
«Пентагон государственных реестров». В Министерстве юстиции планируется имплементировать такой механизм защиты данных, который станет своеобразным «Пентагоном государственных реестров». Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина.
Доллар стабилизируется? На наличном рынке Украины курс доллара в начале января достиг 43 гривен. Эксперт говорит, что за такой короткий период скачок показателей достаточно сильный, но на протяжении 13−19 января курс, вероятнее всего, стабилизируется.
Зарплаты украинских разработчиков. Зарплаты разработчиков продолжают снижаться: медианная зарплата за полгода снизилась на 6%. Падение происходит у специалистов всех тайтлов, однако зарплаты разработчиков с опытом от 10 лет стабильные.
Украине не хватит более 500 тысяч работников. Нехватка квалифицированных кадров уже сейчас оказывает существенное влияние на динамику зарплат, что в контексте роста ВВП вызывает вопросы у экономистов. Такое мнение озвучил президент Конфедерации работодателей Михаил Мирошниченко.
Мобилизация безработных. В правительстве отмечали, что основной целью мобилизации является привлечение лиц без официального трудоустройства. Однако в Сухопутных силах уточняют, что призывают не только безработных, но и проводят оповещения на предприятиях. Об этом рассказала офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Наталия Киндратив.
Более 700 тыс. долгов. Более 360 тысяч новых долгов накопили украинцы с мая 2024 года, по данным Единого реестра должников. Всего за 2024 год ЕРД пополнился на 712 453 записей. В топе — штрафы за нарушение ПДД. Всего в Реестре должников около 9 млн записей.
5 миллиардов на выплату «тысячи Зеленского». Кабинет Министров направил из резервного фонда госбюджета дополнительные 5 млрд грн на реализацию программы «Зимова єПідтримка». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Гуманитарная помощь на сумму 148 млн евро. Европейский Союз выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму 148 млн евро. Соответствующее объявление в понедельник в Брюсселе сделала представительница Европейской Комиссии Ева Хрнцирова (Eva Hrncirova).
Налоговая социальная льгота. Это сумма, на которую работник как плательщик НДФЛ имеет право уменьшить свой общемесячный налогооблагаемый доход в виде заработной платы (премии, компенсации, вознаграждения
и т. п.) от одного работодателя. Другими словами, это сумма, с которой вы не платите налоги.
Финансирование «инвестирования». Министерство экономики в 2025 году намерено увеличить финансирование проектов инвестиционных нянь и предоставить его десятку новых проектов, считает заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.
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