День финансов: «подъемные» для военных, нехватка в 500 тысяч работников, 700 тыс. долгов украинцев — Finance.ua

День финансов: «подъемные» для военных, нехватка в 500 тысяч работников, 700 тыс. долгов украинцев Сегодня 17:31

В понедельник, 13 января, Finance.ua проанализировал динамику изменения ставок по депозитам в 2024 году. Об этом говорится в новой статье:

«Подъемные» для военных. Военнослужащие, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или по призыву лиц из резервистов в особый период, не имеют права на получение Военнослужащие, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или по призыву лиц из резервистов в особый период, не имеют права на получение подъемной помощи, а приобретут такое право только в случае заключения ими контракта о прохождении военной службы в ВСУ и последующего переезда в новое место службы из одного населенного пункта в другой.

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Доллар стабилизируется? На наличном рынке Украины курс доллара в начале января достиг 43 гривен. Эксперт говорит, что за такой короткий период скачок показателей На наличном рынке Украины курс доллара в начале января достиг 43 гривен. Эксперт говорит, что за такой короткий период скачок показателей достаточно сильный, но на протяжении 13−19 января курс, вероятнее всего, стабилизируется.

Зарплаты украинских разработчиков. Зарплаты разработчиков продолжают Зарплаты разработчиков продолжают снижаться : медианная зарплата за полгода снизилась на 6%. Падение происходит у специалистов всех тайтлов, однако зарплаты разработчиков с опытом от 10 лет стабильные.

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