ЄС виділяє Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму 148 млн євро — Finance.ua
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ЄС виділяє Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму 148 млн євро

Казна та Політика
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ЄС виділяє Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму 148 млн євро
ЄС виділяє Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму 148 млн євро
Європейський Союз виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму 148 млн євро.
Відповідне оголошення в понеділок у Брюсселі зробила представниця Європейської Комісії Єва Хрнцирова (Eva Hrncirova).
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«Я хочу оголосити про новий гуманітарний пакет для України, тому що там, де росія руйнує і завдає болю, Євросоюз допомагає. Отже, із продовженням російської агресії проти України ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу, і в середині зими ми підтримаємо український народ 148 млн євро гуманітарної допомоги», — оголосила вона.
При цьому Хрнцирова деталізувала, що з цих 148 млн євро 140 млн буде спрямовано безпосередньо для України і 8 млн євро — для Молдови, яка приймає українських біженців.
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«Ми відшкодуємо витрати на охорону здоров’я, житло, освіту, деякі медичні та інші потреби в середині зими», — пояснила представниця Європейської Комісії.
Хрнцирова також повідомила, що наразі в Києві перебуває європейський комісар з питань гуманітарної допомоги Аджа Лябіб, де вона проводить зустрічі з українськими офіційними особами.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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