В ООН повідомили, яка кількість українців потребуватиме гуманітарної допомоги наступного року — Finance.ua

В ООН повідомили, яка кількість українців потребуватиме гуманітарної допомоги наступного року
За оцінками ООН, у разі продовження російської загарбницької війни проти України, наступного року знадобиться гуманітарна допомога для щонайменше 12,7 млн українців.
Про це заявив у середу під час онлайн-включення у штаб-квартирі ООН Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале.
«Основний тягар війни в Україні несуть найбільш уразливі верстви населення, і ми вважаємо, що наступного року через продовження війни допомоги потребуватимуть 12,7 млн людей (в Україні. — Ред.)», — зауважив представник ООН.
Скільки коштів закладають на допомогу
Гуманітарний координатор ООН в Україні зазначив, що наразі відбувається підготовка звернення щодо виділення $2,2 мільярда на гуманітарну роботу та подальші зусилля щодо раннього відновлення, забезпечення освіти та роботи служб екстреного реагування.
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Він також зауважив, що гуманітарні організації зараз впроваджують так званий «зимовий план» щодо реагування на надзвичайні потреби людей в Україні у холодні місяці.
План передбачає передачу твердого палива, фінансової допомоги, забезпечення безперебійної роботи систем водопостачання.
Щоби реалізувати це повною мірою до березня 2025 року, за його словами, потрібно близько $500 мільйонів.
Водночас представник ООН заявив, що війна в Україні не має бути звичним для всіх явищем.
«Зброя повинна замовкнути, і має бути встановлений мир, який передбачатиме правосуддя й відповідальність з повною повагою до Статуту ООН та територіальної цілісності України», — наголосив Шмале.
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