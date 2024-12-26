В ООН повідомили, яка кількість українців потребуватиме гуманітарної допомоги наступного року — Finance.ua

В ООН повідомили, яка кількість українців потребуватиме гуманітарної допомоги наступного року Сьогодні 17:06

В ООН повідомили, яка кількість українців потребуватиме гуманітарної допомоги наступного року

За оцінками ООН, у разі продовження російської загарбницької війни проти України, наступного року знадобиться гуманітарна допомога для щонайменше 12,7 млн українців.

Про це заявив у середу під час онлайн-включення у штаб-квартирі ООН Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале.

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«Основний тягар війни в Україні несуть найбільш уразливі верстви населення, і ми вважаємо, що наступного року через продовження війни допомоги потребуватимуть 12,7 млн людей (в Україні. — Ред.)», — зауважив представник ООН.

Скільки коштів закладають на допомогу

Гуманітарний координатор ООН в Україні зазначив, що наразі відбувається підготовка звернення щодо виділення $2,2 мільярда на гуманітарну роботу та подальші зусилля щодо раннього відновлення, забезпечення освіти та роботи служб екстреного реагування.

Він також зауважив, що гуманітарні організації зараз впроваджують так званий «зимовий план» щодо реагування на надзвичайні потреби людей в Україні у холодні місяці.

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План передбачає передачу твердого палива, фінансової допомоги, забезпечення безперебійної роботи систем водопостачання.

Щоби реалізувати це повною мірою до березня 2025 року, за його словами, потрібно близько $500 мільйонів.

Водночас представник ООН заявив, що війна в Україні не має бути звичним для всіх явищем.

«Зброя повинна замовкнути, і має бути встановлений мир, який передбачатиме правосуддя й відповідальність з повною повагою до Статуту ООН та територіальної цілісності України», — наголосив Шмале.

Укрінформ За матеріалами:

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