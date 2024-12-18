Українські фермери можуть отримати гранти на $10−25 тисяч від Євросоюзу та ООН — Finance.ua

Українські фермери можуть отримати гранти на $10−25 тисяч від Євросоюзу та ООН Сьогодні 20:44 — Аграрний ринок

Українські фермери можуть отримати гранти на $10−25 тисяч від Євросоюзу та ООН

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) разом із Європейським Союзом в Україні розпочинають третій грантовий цикл для підтримки українських фермерів.

Ця програма спрямована на розв’язання нагальних фінансових проблем, розвиток стійких агропродовольчих систем та модернізацію господарств, йдеться у повідомленні ФАО.

Умови участі:

Гранти до 416 500 грн для малих фермерів.

Гранти до 1 041 250 грн для підприємств і кооперативів.

Обов’язкова частка власного інвестиційного внеску.

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Програма охоплює Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку та окремі райони Дніпропетровської області.

Завдяки грантам фермери можуть розвивати унікальні напрями сільського господарства, що відповідають традиціям регіону, підвищувати безпечність та робити виробництво екологічнішим.

Реєстрація на програму доступна через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 24 січня 2025 року.

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