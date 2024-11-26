Українські фермери назвали найбільші виклики для своєї діяльності — Finance.ua

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Українські фермери назвали найбільші виклики для своєї діяльності

Аграрний ринок
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Українські фермери назвали найбільші виклики для своєї діяльності
Українські фермери назвали найбільші виклики для своєї діяльності
Найбільшим викликом на найближчі три роки українські фермери вважають війну.
Такі дані результатів глобального дослідження Farmer Voice Survey (Голос фермера) було озвучено під час аграрного медіаклубу «Байєр».
В опитуванні взяли участь 2 тисячі фермерів з 8 країн світу (Німеччина, США, Індія, Кенія, Китай, Австралія, Бразилія), серед них 200 українських агровиробників.
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Згідно з даними опитування, яке щорічно проводить «Байєр», 38% українських респондентів ставлять війну й пов’язані з нею ризики та виклики на перше місце.
Другим найбільшим викликом українські агровиробники вважають кліматичні зміни. Цей фактор також обіймає перші позиції серед фермерів усіх країн (37%).
Третю сходинку серед викликів обіймає нестабільність цін на зернові та прибутки (36%).
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«Ми були приємно здивовані, що наразі 79% українських фермерів використовують цифрові технології. Вони вважають, що цифровізація допомагає їм підвищувати врожайність, зменшувати витрати і покращувати якість врожаю», — зауважила керівник Аграрного підрозділу «Байєр» з операційних питань в Україні Анна Громаковська.
Вона додала, що 90% респондентів використовують хоча б одну практику відновлювального землеробства.
За матеріалами:
agroreview.com
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