Скільки заробляють агрономи у 2024 році: дослідження Agrohub — Finance.ua

Скільки заробляють агрономи у 2024 році: дослідження Agrohub Вчора 09:44 — Аграрний ринок

Скільки заробляють агрономи у 2024 році: дослідження Agrohub

Компанія Agrohub провела кадрове дослідження різних посад агрономічної служби, в якому взяли участь 8 великих і середніх агрохолдингів із сумарним земельним банком більше 1,5 млн га.

За результатами, середньомісячний дохід головного агронома (без врахування бонусів) складає 108 тис. грн / місяць, провідного — 67 тис. грн, лінійного агронома — 32,3 тис. грн.

Для порівняння, рік тому дохід головного агронома складав близько 90 тис. грн на місяць, провідного — 50 тис. грн і рядового агронома — близько 30 тис. грн.

Що відбувається на ринку

Також дослідження показало, що агрокомпанії призупинили тенденцію укрупнення земельних масивів, що тривала протягом попередніх років, і наразі більше фокусуються на впровадженні точного землеробства та на поглибленні агрономічної аналітики. Це підтверджує поява нової посади, яку серед учасників дослідження зафіксували вперше — агроном-дослідник. Його середній дохід складає 42,6 тис. грн / місяць.

У політиці бонусування аналітики суттєвих змін не спостерігають — як і раніше, бонуси виплачуються після завершення продажів і рахуються тою чи іншою кількістю окладів. Також існують граничні максимальний та мінімальний ліміти для бонусу, наприклад, максимальна сума бонусу обмежується коефіцієнтом 1.5, навіть якщо KPI виконана навіть більше ніж на 150%.

Позитивним сигналом для ринку є стабільна чисельність персоналу в агрономічній службі. Наразі один головний агроном в середньому обслуговує 33 тис. га, провідний — 10 тис. га, лінійний — 2,9 тис. га, аналогічні результати були й минулого року.

Інший гарний сигнал для ринку — це зростання спеціалістів до 25 років серед агрономів. Таким чином будується певний кадровий резерв, який буде зростати та рухатись у вищу категорію менеджменту, і цей рух вже видно у динаміці. Якщо кількість лінійних агрономів віком до 25 років і цього, і минулого року зберігається на рівні 27%, то головних агрономів в такому віці у 2023 не було взагалі, а цьогорічне дослідження фіксує 2%. До того ж, ці 2% — жінки, а минулоріч жінок серед цієї посади в рамках дослідження не було також.

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«‎‎Навіть в умовах війни агробізнес продовжує адаптуватися та шукати можливості для підтримки персоналу. Поява нових посад і стабільність кількості працівників свідчать про прагнення до збереження кадрового потенціалу. Зростання зарплат серед провідних фахівців та розвиток молодих спеціалістів відображають необхідність адаптуватися до складних реалій і знаходити шляхи для підвищення ефективності у цих обставинах», — коментує Дмитро Лєбєдєв, керівник Agrohub HR360 Benchmarking.

Компанія Agrohub четвертий рік поспіль проводить кадрове дослідження Agrohub HR360 Benchmarking українського аграрного ринку, в якому у 2024 взяли участь близько 8 великих і середніх агрохолдингів із сумарним земельним банком більше 1,5 млн га. Дослідження було проведене охопило всі категорії польового й непольового персоналу й продемонструвало різні аспекти функціоналу по кожній посаді, рівень доходу та забезпеченість пільгами тощо. Якщо ви агровиробник і маєте бажання долучитися до дослідження та отримати повні результати, надішліть листа на пошту dl@agrohub.org

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