Понад 700 тис. боргів зʼявилось в українців за 2024 рік, — Опендатабот Сьогодні 10:02

Понад 700 тис. боргів зʼявилось в українців за 2024 рік, — Опендатабот

Понад 360 тисяч нових боргів накопичили українці з травня 2024 року, за даними Єдиного реєстру боржників. Загалом за 2024 рік ЄРБ поповнився на 712 453 записів. У топі — штрафи за порушення ПДР. Загалом наразі в Реєстрі боржників майже 9 млн записів.

Про це свідчить статистика від Опендатаботу.

8,8 млн боргів наразі зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників. З травня боргів побільшало на 360 тисяч.

За що найбільше штрафів?

Найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР — 1,8 млн або 21% від загальної кількості.

Ще 20% — це стягнення за адміністративні правопорушення — 1,7 млн.

Стягнення на користь державного бюджету наразі склали 1,6 млн або 18,5% від загальної кількості боргів.

Замикають четвірку борги по комунальним платежам — 727 тисяч або 8%.

Ще понад 21% боргів неможливо віднести до якоїсь певної вищезгаданої категорії.

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Водночас на 24% побільшало стягнень майна за виконавчим документом — до 15,6 тисяч. Також майже на 17% зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах, окрім корупційних — 11,8 тисяч.

Що стосується боргів бізнесу, то Державна податкова служба активніше стягує податкові борги з підприємців. Цьогоріч вже відкрито більше виконавчих проваджень, аніж за весь минулий рік: 25,2 тисячі проти 22,2 тисяч. Це також на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тисяч проваджень. Понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

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