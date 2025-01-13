Понад 700 тис. боргів зʼявилось в українців за 2024 рік, — Опендатабот
Понад 360 тисяч нових боргів накопичили українці з травня 2024 року, за даними Єдиного реєстру боржників. Загалом за 2024 рік ЄРБ поповнився на 712 453 записів. У топі — штрафи за порушення ПДР. Загалом наразі в Реєстрі боржників майже 9 млн записів.
Про це свідчить статистика від Опендатаботу.
8,8 млн боргів наразі зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників. З травня боргів побільшало на 360 тисяч.
За що найбільше штрафів?
- Найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР — 1,8 млн або 21% від загальної кількості.
- Ще 20% — це стягнення за адміністративні правопорушення — 1,7 млн.
- Стягнення на користь державного бюджету наразі склали 1,6 млн або 18,5% від загальної кількості боргів.
- Замикають четвірку борги по комунальним платежам — 727 тисяч або 8%.
- Ще понад 21% боргів неможливо віднести до якоїсь певної вищезгаданої категорії.
Водночас на 24% побільшало стягнень майна за виконавчим документом — до 15,6 тисяч. Також майже на 17% зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах, окрім корупційних — 11,8 тисяч.
Що стосується боргів бізнесу, то Державна податкова служба активніше стягує податкові борги з підприємців. Цьогоріч вже відкрито більше виконавчих проваджень, аніж за весь минулий рік: 25,2 тисячі проти 22,2 тисяч. Це також на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тисяч проваджень. Понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.
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