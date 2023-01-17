День финансов: первый транш в 2023 году, прогноз курса доллара от бизнеса, денежные переводы во время войны — Finance.ua

День финансов: первый транш в 2023 году, прогноз курса доллара от бизнеса, денежные переводы во время войны Сегодня 17:50

Вторник, 17 января. Пока в швейцарском городе Давос стартовал Всемирный экономический форум, в Украине говорили о таком:

Первый транш в 2023 году. Сегодня Еврокомиссия Сегодня Еврокомиссия произвела выплату Украине 3 млрд евро — первого транша макрофинансовой помощи общим объемом 18 млрд евро на 2023 год. Следующие выплаты будут производиться ежемесячно с марта в размере 1,5 млрд евро за раз.

Курс доллара через 12 месяцев. Согласно результатам опроса украинских предпринимателей, Согласно результатам опроса украинских предпринимателей, бизнес ожидает , что среднее значение обменного курса через 12 месяцев составит 42.59 грн/долл. США. В прошлом квартале отмечали, что будет 41.93 грн/долл. США. Также бизнес продолжает прогнозировать сокращение численности работников на предприятиях более низкими темпами.

Добавим, что эксперты Morgan Stanley ухудшили прогнозы по курсу доллара США.

Денежные переводы во время войны. В январе-ноябре украинцы В январе-ноябре украинцы перевели из-за границы почти 12 млрд долларов — на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (данных за декабрь еще нет). В течение 2021 года заробитчане перевели в Украину более 14 млрд долларов. В то же время, по данным Нацбанка, расходы украинцев за границей рекордно выросли.

Кстати, власти Ирландии задумываются о том, как оставить украинцев в стране после окончания войны и облегчить им получение вида на жительство и гражданство.

Зарплаты украинских разработчиков. Как говорится в исследовании портала DOU, медианные Как говорится в исследовании портала DOU, медианные зарплаты разработчиков в Украине не уменьшились: как и полгода назад, средняя зарплата составляет $3400. Самые высокие медианные зарплаты у разработчиков во Львове и области ($3750) и в Киеве и области ($3600). На втором месте — те, кто сейчас живет в Закарпатье и Виннице или области ($3300).

Как рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, по состоянию на 1 января на одно свободное рабочее место в Украине претендуют девять безработных.

Интернет в поездах Интерсити. В Украине появился первый поезд Интерсити+, где В Украине появился первый поезд Интерсити+, где установлены терминалы Starlink . Результаты тестирования показали, что доступность на маршруте составляет 97%, а стабильная скорость — до 100 Мбит/с. К концу года будут подключены все поезда этого типа. Минцифры уже передало Укрзализныце 450 терминалов, а в начале февраля будет доставлена еще одна партия.

Нафтогаз запустил онлайн-магазин. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» запустила собственную онлайн-платформу по продажам техники и приборов для дома. В онлайн-магазине доступны для покупки газовые котлы, колонки и плиты, зарядные станции, генераторы, климатическая техника, туристическое снаряжение и т.д.

«Усть-Дунайск» ушел с молотка за 201 млн грн. Впервые за время независимости Украины был Впервые за время независимости Украины был приватизирован морской порт . Стоимость «Усть-Дунайска» выросла более чем в три раза — с 60 млн гривен стартовой цены до 201 млн финальной. За право приватизации порта в торгах соревновались 8 участников.

Напомним, депутаты 12 января приняли во втором чтении законопроект 4366 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно платежных услуг)». В законе много позитивных новаций для развития cashless-расчетов в Украине. Finance.ua решил разобраться, что такое электронные деньги, какие изменения вносятся в Налоговый кодекс и какие банки имеют право выпускать электронные деньги:

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