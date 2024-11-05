День финансов: онлайн-отсрочки в «Резерв+», новые услуги в «э-Предприниматель», объекты, которым не будут выключать свет — Finance.ua

День финансов: онлайн-отсрочки в «Резерв+», новые услуги в «э-Предприниматель», объекты, которым не будут выключать свет Сегодня 17:45

Во вторник, 5 ноября, расскажем о тестировании онлайн-отсрочек от мобилизации, получении «тысячи Зеленского» для тех, у кого нет «Дія», и использовании криптовалют при покупке недвижимости.

Тестирование онлайн-отсрочек. В сервисе «Резерв+» В сервисе «Резерв+» приступили к бета-тестированию функции онлайн-отсрочки от мобилизации. Первыми протестируют новую функцию заполнившие онлайн-форму студенты и аспиранты. После этого к тестированию присоединятся люди с инвалидностью и многодетные.

5 новых услуг в «э-Предприниматель». Электронный сервис для упрощения ведения бизнеса «э-Предприниматель» Электронный сервис для упрощения ведения бизнеса «э-Предприниматель» скоро пополнится пятью новыми услугами. Среди новых услуг: уведомление об использовании единого счета; уведомление о принятии работника на работу; заявление о регистрации РРО; заявление о регистрации ПРРО; подача уведомления об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).

Согласно опросу ЕБА, несмотря на войну, 70% опрошенных компаний будут инвестировать в Украину.

Вклады украинцев. В сентябре 2024 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц украинцы В сентябре 2024 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц украинцы хранили 1 трлн 326 млрд гривен. В ПриватБанке больше всего вкладчиков — 24,1 млн. Они хранили 496,8 млрд гривен. Ощадбанк насчитывает 13,0 млн вкладчиков, которые хранят там 205,4 млрд гривен. На третьем месте Универсал банк с 8,8 млн вкладчиков и 98,2 млрд гривен вкладов.

В 2024 году все больше людей во всем мире интересуются криптовалютами и часть своих средств хранят в цифровых активах. Украинцы не исключение. Также все более актуальным при совершении сделок с недвижимостью становится использование криптовалют. В новой статье собрали несколько ключевых моментов, которые следует знать о такой сделке:

Остановка бронирования в «Дія». Заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач Заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач заявила , что было решение правительства приостановить эту услугу на время проведения аудита. Сейчас услуга не работает для бронирования новых сотрудников, и проводится аудит. Как только аудит будет завершен, будут результаты, и на основании этих результатов правительство будет принимать решение о том, как эта услуга будет работать дальше.

Тысяча от Зеленского. Министерство экономики Министерство экономики разрабатывает механизм получения тысячи Зеленского через отделения Укрпочты для граждан, не имеющих доступа к «Дія». В Минэкономики отметили, что механизм программы «єПідтримка» будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране.

Зимняя поддержка украинцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что накануне зимы государство разворачивает масштабную программу зимней поддержки украинцев. Так, на субсидии в 2025 году было предусмотрено 42 млрд грн. По его словам, субсидии сохранят для семей, имеющих энергооборудование на сумму до 150 тыс. грн.

Напомним, что с середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Государство будет компенсировать часть налогов для украинцев, которые будут сдавать жилье. Соответствующую сумму налога начислят на карточный счет арендодателя.

В Польше неоплата коммунальных услуг может иметь серьезные последствия для должников, включая арест имущества, потерю жилья и штрафы.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что у Украины достаточно запасов природного газа, чтобы пройти зиму. Повышение цен на газ для населения не предусматривается.

Графики отключения света. Кабинет Министров Кабинет Министров внес изменения в порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Графики отключений света не будут применяться к объектам сил безопасности и обороны и мобильным операторам.

В МВФ прогнозируют, что пиковый дефицит электроэнергии в Украине в течение зимы 2024−2025 годов составит 3−4 ГВт. Но он будет меньше влиять на наиболее важные сектора — здравоохранение, оборону и т. д.

Чиновники предупреждают, что Украину ждет «одна из самых тяжелых зим за всю независимость». Для подготовки к отопительному сезону разработали два подхода — «стандартный» и «кризисный».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.