Чернишов розповів, чи планують в Україні підвищувати тарифи на газ — Finance.ua

Чернишов розповів, чи планують в Україні підвищувати тарифи на газ Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Чернишов розповів, чи планують в Україні підвищувати тарифи на газ

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що Україна має достатньо запасів природного газу, щоб пройти зиму. Підвищення цін на газ для населення не передбачається.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

«Ціни на газ для населення залишаються стабільними, ніяких змін не передбачається протягом цієї зими. Нафтогаз є компанією, яка є в національних інтересах, тому цілком розуміє необхідність підтримання населення в такий складний момент. Також нагадаю, що ще є мораторій на зміну цін», — сказав він.

Чернишов зазначив, що Україна заходить у зиму впевнено — з достатніми запасами газу та стабільними цінами.

«Але маємо все ж таки концентруватися на енергоефективних заходах, як в побуті, так і на рівні виробництва», — сказав голова НАК.

Він також додав, що «Нафтогаз» постійно збільшує видобуток газу,

«Я хотів би зазначити, що 7% зростання видобутку в цьому році — це досить суттєво. Загальний об’єм видобутку планується на рівні 14,9 млрд кубометрів в цьому році. Це насправді дає можливість нам забезпечити українським газом українські домогосподарства, підприємства теплокомуненерго, інших споживачів», — сказав Чернишов.

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Голова «Нафтогазу» наголосив, що компанія вживає постійних заходів щодо підсилення пасивного та активного захисту сотень своїх об 'єктів по всій Україні, бо «успіх проходження цієї зими залежить в тому числі і від цього, і, можливо, переважно саме від цього».

Довідка Finance.ua:

загальний тариф на електроенергію складає 4,32 грн за кВт*год, а на газ — 7,96 грн;

тариф на електроенергію з 1 жовтня знизився з 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*год, але лише для однієї категорії споживачів. Йдеться про тих українців, які користуються електричним опаленням (мають проєкт, електричний котел). Такий тариф для українців діє тільки в опалювальний період: з 1 жовтня до 30 квітня;

за рік, з серпня 2023-го до серпня 2024-го, тарифи на житлово-комунальні послуги зросли на 18,5%. Зокрема, найбільше підвищились ціни на електроенергію — на 63,6%.



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