В Україні достатньо газу для проходження осінньо-зимового періоду — глава Міненерго Сьогодні 09:45 — Енергетика

В Україні достатньо газу для проходження осінньо-зимового періоду — глава Міненерго

Україні вистачить природного газу для проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025 рр. з урахуванням його споживання об’єктами електроенергетики, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

«Нам вистачить газу для проходження опалювального сезону. Більше того, нам вистачить газу з урахуванням збільшення його споживання на об’єктах генерації», — сказав міністр під час години запитань до уряду в парламенті.

Він також наголосив, що Україна на опалювальний сезон має всі відповідні домовленості про можливість імпорту газу «в необхідному обсязі, якщо цього потребуватиме система».

Як повідомлялося з посиланням на голову правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова на початку жовтня, Україна ввійде в опалювальний сезон 2024/2025 рр., який, за прогнозами, має розпочатися 1 листопада, із запасами газу, вищими за 13 млрд куб. м. За його словами, мета — 13,2 млрд куб м.

На той час у ПСГ було 12,6 млрд куб. м.

Водночас Чернишов уточнив, що на 1 листопада закупівля газу в режимі «митний склад» (МС), що здійснюється як резерв за рахунок кредиту ЄБРР, становитиме «в межах 500−600 млн куб. м».

Кілька днів тому Чернишов у Фейсбуці написав, що під час опалювального сезону 2023/2024 рр. Україна використала 6,7 млрд куб. м газу з ПСГ. У цьому сезоні розраховує приблизно на такі самі показники.

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