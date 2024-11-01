Введення графіків відключення світла: у «Центренерго» прокоментували ситуацію — Finance.ua

Введення графіків відключення світла: у «Центренерго» прокоментували ситуацію Сьогодні 16:03 — Енергетика

Введення графіків відключення світла: у «Центренерго» прокоментували ситуацію

З наступного тижня можуть відновитися відключення світла через похолодання. В енергосистемі вже спостерігається відчутне зростання споживання.

Про це повідомив член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко у коментарі «Інтерфакс-Україна».

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За його словами, з наступного тижня синоптики прогнозують зниження температури в усіх регіонах України. Через похолодання в енергосистемі виникатиме дефіцит потужностей, тому енергетики будуть змушені застосувати аварійну допомогу від операторів сусідніх країн.

«Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК „Укренерго“ не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень», — підкреслив Величко.

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Він також додав, що після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.

Водночас Величко акцентував, що через зниження температури, зросте споживання і в європейських країнах, що вплине на можливості комерційного імпорту електроенергії.

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«Наразі енергорегулятор НКРЕКП почав процедуру перегляду прайс-кепів в бік збільшення, що підтримує основна маса учасників енергоринку, а дехто взагалі пропонує їх скасувати. Для споживачів це болюча тема, але необхідно розуміти, що без підвищення прайс-кепів, комерційний імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання. Аварійна допомога буде коштувати набагато дорожче», — зазначив член НР «Центренерго».

Реакція «Центренерго»

Пізніше у «Центренерго» заявили , що припущення щодо можливого відновлення найближчим часом графіків відключень електроенергії через зниження температури повітря ПАТ «Центренерго» — це особиста думка незалежного члена наглядової ради Володимира Величка.

«Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень — це виключна компетенція НЕК «Укренерго», — йдеться в заяві.

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Там зазначили, що ситуація в енергосистемі стабільна, а енергетики «Центренерго» зробили все можливе, щоб забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період.

Компанія також наголосила, що її юридична служба «розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду».

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