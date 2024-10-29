Україна домовилась про збільшення можливості імпорту електрики з ЄС взимку — Finance.ua
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Україна домовилась про збільшення можливості імпорту електрики з ЄС взимку

Енергетика
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Україна домовилась про збільшення можливості імпорту електрики з ЄС взимку
Україна домовилась про збільшення можливості імпорту електрики з ЄС взимку
З грудня максимальна потужність імпорту електроенергії з ЄС зросте до 2,1 ГВт. Україна також отримає додаткові 250 МВт гарантованої потужності для аварійної допомоги.
Зазначаєтсья, що необхідність ухвалення важливого для України рішення про збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалась на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві.
Також, як повідомляється, Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.
Споживання електроенергії в Україні знизилось через сонячну погоду у більшості областей, але у ранкові та вечірні години в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.
За матеріалами:
УНН
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