В «Укренерго» прогнозують найважчу за останні три роки зиму — Finance.ua
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В «Укренерго» прогнозують найважчу за останні три роки зиму

Енергетика
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В «Укренерго» прогнозують найважчу за останні три роки зиму
В «Укренерго» прогнозують найважчу за останні три роки зиму
За словами виконувача обов’язків голови «Укренерго» Олексія Брехта, зима 2024−2025 буде однією з найважчих за попередні три роки.
Про це він розповів в інтерв’ю Суспільному.
Посадовець зазначив, що в «Укренерго» готуються до декількох можливих сценаріїв проходження цієї зими.
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«Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об’єктів генерації і так далі», — заявив Брехт.
Він нагадав, що навесні через обстріли рф Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.
За словами Брехта, це «значна втрата», «Укренерго» має план відновити ці потужності.
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Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають — продовження масованих атак росії по об’єктах генерації.
«За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин», — додав він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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