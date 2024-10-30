В «Укренерго» прогнозують найважчу за останні три роки зиму — Finance.ua

В «Укренерго» прогнозують найважчу за останні три роки зиму Сьогодні 10:15 — Енергетика

В «Укренерго» прогнозують найважчу за останні три роки зиму

За словами виконувача обов’язків голови «Укренерго» Олексія Брехта, зима 2024−2025 буде однією з найважчих за попередні три роки.

Про це він розповів в інтерв’ю Суспільному

Посадовець зазначив, що в «Укренерго» готуються до декількох можливих сценаріїв проходження цієї зими.

Читайте також Україна домовилась про збільшення можливості імпорту електрики з ЄС взимку

«Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об’єктів генерації і так далі», — заявив Брехт.

Він нагадав, що навесні через обстріли рф Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.

За словами Брехта, це «значна втрата», «Укренерго» має план відновити ці потужності.

Читайте також Зимовий дефіцит енергогенеруючих потужностей оцінюють у 3−4 ГВт

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають — продовження масованих атак росії по об’єктах генерації.

«За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин», — додав він.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.