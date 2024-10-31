Україна має перспективу стати газовим хабом Східної Європи, — Міненерго — Finance.ua
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Україна має перспективу стати газовим хабом Східної Європи, — Міненерго

Енергетика
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Україна має перспективу стати газовим хабом Східної Європи, — Міненерго
Україна має перспективу стати газовим хабом Східної Європи, — Міненерго
Україна продовжує збільшувати газовидобуток попри виклики повномасштабної війни. Це сприятиме успішному проходженню опалювального сезону.
Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.
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«Наявність достатньої кількості блакитного палива власного видобутку підвищує можливості для стабільного проходження опалювального періоду. Крім того, нарощування власного видобутку газу є ключовим чинником для зменшення залежності України від світових ринків. Ба більше, Україна має реальну перспективу стати газовим хабом Східної Європи», — сказав він.
Чиновник зазначив, нарощення газовидобутку стало можливим завдяки модернізації обладнання, впровадженню нових технологій і посиленню захисту газовидобувних об’єктів. Також уряд впроваджує нові законодавчі ініціативи з підтримки галузі та залучає інвестиції.
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«З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році газовидобувна галузь зіткнулася з численними викликами, серед яких зупинка робіт на багатьох родовищах на сході країни через бойові дії. Однак війна не лише створила складні умови для видобутку, а й стимулювала важливі реформи та інвестиції, спрямовані на підвищення енергетичної безпеки держави», — резюмував Колісник.
За матеріалами:
Espreso.tv
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